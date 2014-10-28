12 حاصلًا على نوبل يدعون أوباما للإفصاح عن أساليب التعذيب الأمريكية بعد 11 سبتمبر

أكد البيت الأبيض، الاثنين، تلقي الرئيس، باراك أوباما، رسالة من 12 من الحاصلين على جائزة نوبل للسلام، تدعوه للإفصاح عن أساليب تعذيب مزعومة تستخدمها القوات الأمريكية في أعقاب هجمات 11 سبتمبر عام 2001، على البلاد.

ودعا الموقعون على الرسالة، ومن بينهم الأسقف ديزموند توتو من جنوب إفريقيا، وجون هيوم من أيرلندا الشمالية، الإدارة الأمريكية للكشف الكامل عن «مدى استخدام التعذيب وعمليات الترحيل بواسطة الجنود الأمريكيين، والعملاء، والمتعاقدين، بجانب تفويض استخدام التعذيب والاعتقالات من قبل مسؤولين أمريكيين».

وقال بريناديت ميهان، المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، لقنوات «CNN»: «الرئيس يعتقد أن برامج الترحيل والاعتقالات والاستجوابات السابقة لا تتسق مع قيمنا كأمة.. عمليات التدقيق العامة والشفافية ستساعد العامة على فهم البرنامج لضمان عدم استخدامه مجددا على الإطلاق».

كما دعا الموقعون، حسب موقع «CNN»، الإدارة الأمريكية إلى تقديم خطة واضحة لإغلاق مركز التوقيف في قاعدة جوانتانامو العسكرية، والدفع باتجاه نشر تقرير لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ الذي: «من شأنه السماح للعالم رؤية المدى الذي ذهبت حكومتهم وممثلوهم في تفويض وإصدار أوامر والقيام بعمليات تعذيب على إخوانهم في البشرية».