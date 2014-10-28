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وسائل إعلام أمريكية تطالب بنشر تسجيلات لعمليات إطعام قسرية في جوانتانامو

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طالبت 16 وسيلة إعلام أمريكية، الإثنين، إدارة أوباما بأن تنشر فورا تسجيلات تظهر خضوع معتقلين في جوانتانامو مضربين عن الطعام لعمليات إطعام قسرية وهو ما ترفضه الإدارة بدعوى ان نشر هذه الأشرطة قد يعرض الأمن القومي للخطر.

وكانت القاضية الفدرالية في واشنطن، جلاديس كيسلر، أمرت الإدارة في مطلع أكتوبر بأن تنشر هذه الأشرطة المصورة وعددها 28 شريط فيديو تصور عمليات إطعام معتقلين في جوانتانامو بواسطة الأنابيب الأنفية-المعدية، ولكنها عادت ووافقت على طلب إرجاء هذا النشر مدة 30 يوما ريثما يتسنى للإدارة استئناف هذا القرار.

وقال الكولونيل البحري كايل كوزاد، قائد القوات المشتركة في جوانتانامو في وثائق الدعوى إنه «يصعب أن يكون هناك توصيف للعملية المستخدمة أكثر وضوحا مما يمكن العثور عليه في أشرطة الفيديو هذه».

وعلى سبيل المثال تصور أشرطة الفيديو موضوع الدعوى عملية إدخال وإخراج الأنابيب الأنفية-المعدية في حالة المعتقل السوري أبودياب. وخلال هذه العملية يظهر في الشريط الطاقم المشرف عليها في المعتقل والحجرة حيث تجري، وهي مشاهد قال كوزاد انها «حساسة أو سرية». وأضاف أن هذه الأشرطة «تحتوي على قدر من المعلومات اكبر بكثير» من أي صورة سمح بالتقاطها خلال عملية الإطعام القسري للمضربين عن الطعام في جوانتانامو.

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