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مؤنس: النقاش مع "الشورى" بخصوص الموازنة لن يفيد

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مؤنس: النقاش مع "الشورى" بخصوص الموازنة لن يفيد مؤنس: النقاش مع "الشورى" بخصوص الموازنة لن يفيد

كتب : محمود عباس منذ 14 دقيقة

قال حسام مؤنس، العضو المؤسس بالتيار الشعبي، إن دعوة مجلس الشورى لرموز المعارضة لحضور جلسات حلول عجز الموازنة هي محاولة منه لكسب الشرعية، التي يفتقدها أمام الشعب.

وأضاف مؤنس، لـ"الوطن"، أن النقاش والجلوس على مائدة واحدة ليست الطريقة الوحيدة لمناقشة الموازنة، مؤكدا أن المعارضة تستطيع إبداء وجهة نظرها بخصوص هذا الأمر من خلال نشر آرائهم في وسائل الإعلام وكتابة مقالات صحفية بخصوص حلول لسد عجز الموازنة.

وتابع مؤنس "المشكلة الأرجح بالنسبة لنا أننا لم نعترف بمشروعية هذا المجلس أصلا، ونرى أن مناقشته للكثير من القوانين وتمريرها هو أمر ليس من حقه لأنه يأتي طبقا لدستور غير معترف بشرعيته، وبالتالي من الصعب أن تشارك المعارضة في مثل تلك الجلسات".

وأضاف مؤنس "المعارضة استجابت من قبل للمناقشات والحوار الوطني الخاص بقانون الانتخابات وقانون مباشرة الحقوق السياسية ولكن مجلس الشورى نفسه هو من أقر بعدم الاهتمام بمقترحاتهم وأكد أنها لا تلزمه في شيء، وهذا ما سيحدث تماما ،بخصوص الموازنة، وستقوم الأغلبية الإخوانية، داخل المجلس، بتمرير الموازنة بما فيها من أخطاء ونواقص، لذا أعتقد أن المناقشة مع مجلس الشورى بخصوص أي قضية لن تكون مفيدة".

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