ألمانيا تعقد مؤتمرًا دوليًا من أجل اللاجئين السوريين

يعقد اليوم الثلاثاء مؤتمر دولي في العاصمة الألمانية برلين لبحث مأساة اللاجئين في سوريا والدول المجاورة. وينتظر وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير مشاركة ممثلين من 40 دولة ومنظمة، بينهم المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنطونيو جوتريس، ورئيس الوزراء اللبناني تمام سلام.

وكانت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أعربت مساء أمس الاثنين عقب اجتماعها مع سلام في برلين عن أملها في أن يسفر المؤتمر عن مساعدة شاملة للدول المجاورة لسوريا المتضررة من موجات اللاجئين السوريين. وقالت ميركل: “آمل أن تنطلق من هذا المؤتمر إشارة قوية للتضامن”.