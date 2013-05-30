وزير الري: ننتظر تقرير اللجنة الثلاثية الدولية لتقييم مشروع "سد النهضة"

كتب : محمد عاشور منذ 4 دقائق

قال الدكتور محمد بهاء الدين، وزير الري، إن الحكومة وجميع مؤسسات الدولة تعمل على قدم وساق في قضية تحويل مجرى النيل في إثيوبيا، مشيرا إلى أنه ينتظر تقرير اللجنة الثلاثية الدولية لتقييم مشروع سد النهضة، وبعدها تبدأ التحركات والمفاوضات على أساس علمي.

وأضاف بهاء الدين، في تصريحات لقناة "الناس"، اليوم، أنه "لا يمكن أن ننظر إلى من يقول إن هناك تسريبات من تقرير اللجنة"، موضحا أن التقرير يتقدمه اللجنة بصفة رسمية خلال يومين.

كانت قناة "الناس" الفضائية الدينية أعلنت عن لقاء خاص مع وزير الري لبرنامج "القانون والناس"، إلا أنها أذاعت حوارا مدته 10 دقائق فقط.