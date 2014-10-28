"نيلوفر" يتحول إلى إعصار مداري ولا تأثير على سواحل الدولة

تحولت العاصفة المدارية المتعمقة «نيلوفر» في وسط بحر العرب مساء أمس إلى إعصار مداري متعمق، وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل في بيان رقم (4) أمس عدم تأثر سواحل الدولة بصورة مباشرة جراء هذا الإعصار إلا من خلال رياح نشطة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان، وذلك وفق آخر التحديثات لخرائط الطقس المستقبلية وصور الأقمار الصناعية.

وقال المركز إن التأثير غير المباشر سيكون في صورة رياح قوية مصاحبة للإعصار المتوقع مروره بمحاذاة السواحل العمانية حيث تعمل هذه الرياح على ارتفاع الأمواج في الخليج العربي ليكون مضطرباً في بحر عمان من ليل اليوم وحتى بعد غد ، وقد يضطرب في الخليج العربي، وتظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق، وتكون ركامية على الجبال ظهراً.

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وأشار المركز الوطني إلى استمرار تحرك الإعصار خلال الـ 24 ساعة الماضية من موقعه باتجاه غرب بحر العرب، حيث كان يتمركز مساء أمس على خط عرض 14.9 شمال، وخط طول 62.0 شرقا، ويبعد مركز الإعصار المداري عن السواحل العمانية نحو 880 كم، وتقدر سرعة الرياح السطحية حول مركزه ما بين 115 – 125 كم/ الساعة وذلك وفق خرائط الطقس الحالية وصور الأقمار الاصطناعية بالإضافة إلى التقارير الأرصادية الصادرة من المراكز الإقليمية المختصة.

وأضاف المركز إن الخرائط الجوية المستقبلية المأخوذة من بعض النماذج العددية تشير إلى استمرار تحرك الإعصار المداري المتعمق خلال الـ24 ساعة القادمة من موقعه باتجاه الغرب والشمال الغربي نحو سواحل سلطنة عمان.

ونوه المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل بأنه يتابع هذه الحالة المدارية عن كثب، وسيقوم بإعلان آخر التطورات في حينها، حيث من المعروف بأن مثل هذه الحالات الجوية يطرأ عليها تغيرات سريعة أحيانا.

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون طقس اليوم صحوا إلى غائم جزئيا أحيانا، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام تنشط أحياناً، مع احتمال ظهور بعض السحب على الجبال الشرقية، والبحر متوسط الموج قد يضطرب أحيانا ليلا في الخليج العربي وفي بحر عمان، وتزداد الرطوبة النسبية على بعض المناطق الساحلية والداخلية ليلاً وفي الصباح الباكر.