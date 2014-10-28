«البوم» سلاح جنوب إفريقيا للقضاء على الفئران

تشهد جنوب إفريقيا مبادرة من نوع جديد يتم فيها استخدام نوع من طيور البوم، ونشره في المناطق المدنية، لمكافحة الفئران في المناطق المدنية.

وحسبما ذكر موقع سكاي نيوز.. قال رئيس شركة تخطيط بيئي خاصة تقود هذه المبادرة، جوناثان هو، إنه تم نشر أكثر من مائتي بومة في هذه الوظيفة في السنوات العشر الماضية.

وأضاف هو أن البومة المصاصة مناسبة بشكل خاص للظروف الحضرية، لأنها مرتبطة منذ زمن طويل بسكن الإنسان.

وشهدت الأشهر الأخيرة قصص “مرعبة عن الفئران” في وسائل الإعلام في جنوب إفريقيا عن قوارض تهاجم الأطفال.

وتجد هذه القوارض الأجواء المثالية في مدن الصفيح المكتظة التي تطوق جوهانسبرغ.