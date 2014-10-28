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طريقة عمل كيكة اللوز (بدون طحين)

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طريقة عمل كيكة اللوز (بدون طحين) طريقة عمل كيكة اللوز (بدون طحين)

الثلاثاء 28-10-2014 05:10

تقدم إليك "سيدتي.نت" وصفة كيكة اللوز السهلة واللذيذة، قدميها في عزوماتك لطبق تحلية مميز 

 

المقادير:

200  غم لوز مطحون بقشره 
 200 غم سكر بودرة
4  بيضات مفصولين الصفار عن البياض
قشرة ليمونة مبشورة
قليل من القرفة
سكر ناعم للتزيين
لوز مقشر شرائح

 

طريقة التحضير

1. نخفق صفار البيض ونضيف إليه السكر وقشرة الليمونة والقرفة وطحين اللوز ونخلط جيداً حتى تتكون عجينة متماسكة

2. نخفق بياض البيض في الخلاط الكهربائي حتى يصبح كالثلج ثم نضيفه للخليط السابق ونخلطه بملعقة خشب بنعومة إلى أن تنسجم كل العناصر ونحصل على عجين إسفنجي

3. نصب الخليط في قالب كعك مدهون بالزيت ومرشوش بالطحين، وتخبز الكعكة في حرارة معتدلة حتى تنضج، ثم نخرجها من القالب و نرش وجهها بالسكر الناعم  وشرائح اللوز

 

 

 

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