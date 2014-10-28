طريقة عمل كيكة اللوز (بدون طحين)

تقدم إليك "سيدتي.نت" وصفة كيكة اللوز السهلة واللذيذة، قدميها في عزوماتك لطبق تحلية مميز

المقادير:

200 غم لوز مطحون بقشره

200 غم سكر بودرة

4 بيضات مفصولين الصفار عن البياض

قشرة ليمونة مبشورة

قليل من القرفة

سكر ناعم للتزيين

لوز مقشر شرائح

طريقة التحضير

1. نخفق صفار البيض ونضيف إليه السكر وقشرة الليمونة والقرفة وطحين اللوز ونخلط جيداً حتى تتكون عجينة متماسكة

2. نخفق بياض البيض في الخلاط الكهربائي حتى يصبح كالثلج ثم نضيفه للخليط السابق ونخلطه بملعقة خشب بنعومة إلى أن تنسجم كل العناصر ونحصل على عجين إسفنجي

3. نصب الخليط في قالب كعك مدهون بالزيت ومرشوش بالطحين، وتخبز الكعكة في حرارة معتدلة حتى تنضج، ثم نخرجها من القالب و نرش وجهها بالسكر الناعم وشرائح اللوز

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