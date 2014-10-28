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السيسي: عدم الرد على إساءات قطر وتركيا «أبلغ رد»

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قال الرئيس عبدالفتاح إن عدم رد على الإساءات التي توجه إليها من أطراف مثل قطر وتركيا «يُعد أبلغ رد في حد ذاته».

وأضاف السيسي، في الحلقة الثانية من حواره مع صحيفة «عكاظ» ، الثلاثاء: «هناك خطوة يتعين توافرها أولا قبل الحديث عن جهود أو مساع لتقريب وجهات النظر، ألا وهي توافر الإرادة السياسية لدى الأطراف (قطر وتركيا) التي تحدثت عنها لإزالة التوتر وإعادة العلاقات مع مصر إلى طبيعتها.. هل تتوافر تلك الإرادة أولا؟ وإذا قيل إنها متوافرة، فهل هناك خطوات عملية وكافية تدلل على توافرها وصدقها؟.. دعنا نطرح هذا السؤال ونترك الحكم للقراء».

واعتبر أن «عدم رد مصر على الإساءات التي توجه إليها يُعد أبلغ رد في حد ذاته».

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