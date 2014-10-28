السيسي يكشف عن مشروعات تنموية ضخمة

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الشكر لخادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز، لدعوته لعقد مؤتمر لأشقاء وأصدقاء مصر، لدعم البلاد، وتسريع خططها وبرامجها الرامية إلى بناء مصر قوية، قائلا إن هناك تنسيقا يتم بشكل كامل بين مصر والمملكة لتنظيم المؤتمر وإنجاحه.

وأضاف «السيسسي» في الحلقة الثانية من حواره مع صحيفة «عكاظ» السعودية، الثلاثاء، أن المشروعات التي سيطرحها المؤتمر ضخمة أبرزها مشروع تنمية محور قناة السويس، وهو مختلف عن حفر قناة السويس الجديدة، ويرتبط في المقام الأول بالعديد من الاستثمارات الخاصة بالتصنيع وأعمال الشحن والتفريغ وإنشاء مصانع وورش لإصلاح السفن والحاويات، فضلا عن إنشاء مدينة عالمية للسياحة والتسوق في خليج السويس.

وتابع «السيسسي» أن المؤتمر سيناقش مشروعات التنمية الزراعية التي طرحتها مصر في إطار خطة استصلاح المليون فدان، وكذا المشروعات التي يمكن إقامتها في منطقة المثلث الذهبي «سفاجا –القصير – قنا»، ومنها مشروع إقامة 4 مناطق صناعية تعدينية غرب سفاجا لصناعة الزجاج والكوارتز وجنوب طريق «قنا – سفاجا» لصناعة الفوسفات والكبريت، وشمال مرسى علم لصناعة تكرير الذهب، بالإضافة إلى تطوير مدينتي سفاجا وقنا الجديدة لتلعبا دورا رئيسيا وتعملا على تشجيع إقامة مجتمعات عمرانية في هذه المناطق.