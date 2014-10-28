أخبار عاجلة

أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة -
بالأسماء.. التشكيل الجديد للجنة الحكام باتحاد الكرة -
يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

وصول 56 ألف طن بوتجاز وبضائع لموانئ السويس

Google+ Print
وصول 56 ألف طن بوتجاز وبضائع لموانئ السويس وصول 56 ألف طن بوتجاز وبضائع لموانئ السويس

ارشبفية

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر أن موانئ السويس استقبلت اليوم الثلاثاء ما يزيد عن 56 الف طن بضائع ، حيث وصل ميناء الزيتيات اليوم السفينة ماريمار جاز و على متنها 8500 طن بوتاجاز قادمة من ينبع .

يستعد ميناء السويس لاستقبال السفينة دودو و على متنها 122 سيارة و السفينة ايجبشيان ديجنتى و على متنها 223 سيارة و 7 طن بضائع عامة .

يستقبل ميناء الأدبية اليوم السفينة فارايست هونست و على متنها 53 طن كلينكر قادمة من شرق اسيا و السفينة شمس و على متنها 4 طن بضائع عامة كما يغادر الميناء السفينة بونتاتيس و على متنها 12 ألف طن بضائع عامة .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا