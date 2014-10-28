وصول 56 ألف طن بوتجاز وبضائع لموانئ السويس

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر أن موانئ السويس استقبلت اليوم الثلاثاء ما يزيد عن 56 الف طن بضائع ، حيث وصل ميناء الزيتيات اليوم السفينة ماريمار جاز و على متنها 8500 طن بوتاجاز قادمة من ينبع .

يستعد ميناء السويس لاستقبال السفينة دودو و على متنها 122 سيارة و السفينة ايجبشيان ديجنتى و على متنها 223 سيارة و 7 طن بضائع عامة .

يستقبل ميناء الأدبية اليوم السفينة فارايست هونست و على متنها 53 طن كلينكر قادمة من شرق اسيا و السفينة شمس و على متنها 4 طن بضائع عامة كما يغادر الميناء السفينة بونتاتيس و على متنها 12 ألف طن بضائع عامة .