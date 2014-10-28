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بالصور.. ضبط شخص بتهمة النصب على 5 مواطنين في 210 آلاف جنيه بسوهاج‎

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بالصور.. ضبط شخص بتهمة النصب على 5 مواطنين في 210 آلاف جنيه بسوهاج‎ بالصور.. ضبط شخص بتهمة النصب على 5 مواطنين في 210 آلاف جنيه بسوهاج‎

المتهم

تمكنت مباحث الأموال العامة بسوهاج من ضبط شخص قام بالنصب والاحتيال على 5 مواطنين وتقاضى منهم مبالغ مالية بلغت 210 الاف جنيه، وذلك علي ذمة استثمارها في تسويق أجهزة الكمبيوتر من خلال الإنترنت مقابل إعطائهم إرباح شهرية قدرها 500 دولار لكل منهم.

كان اللواء إبراهيم صابر ، مدير أمن سوهاج ، قد تلقي أخطاراً من قسم مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة بالمديرية يفيد بورود بلاغ من كلاً من : اسحق ميلاد باسليوس يوسف 42 سنة محامى ، مرقص عطية سليمان نخله ، شكرى طنيوس مرقص ، مينا عياد نبيه فؤاد ، سامح ألفى عياد ابادير – ويقيمون دائرة مركز قوص ” قنا ”  ضد  ابانوب كمال عدلى نسيم 22 سنة حاصل على بكالوريوس نظم معلومات ومقيم شارع الجمهورية – دائرة قسم ثان سوهاج ، لقيام المذكور بالنصب والاحتيال عليهم وتقاضى مبالغ ماليه منهم بلغت جملتها مائتان وعشر آلاف جنيه وذلك على ذمة استثمارها في تسويق أجهزة الكمبيوتر من خلال المعلومات الدولية ( الانترنت) مقابل وعدهم بإعطائهم إرباح شهريه قدرها خمسمائة دولار لكلاً منهم إلا انه قام بالاستيلاء على تلك المبالغ لنفسه وهرب من محافظة قنا للإقامة بسوهاج هربا من ملاحقة ضحاياه.

أسفرت التحريات عن التوصل إلى صحة البلاغ وأمكن تحديد محل أقامة المتهم ببرج صيدناوى بشارع الجمهورية – ثان سوهاج.

وأضافت التحريات أن المتهم يقوم بمزاولة نشاطه في النصب والاحتيال بالتعاون مع إحدى الشركات الدولية للتسويق الشبكى على الانترنت من خلال جلب العملاء عن طريق بعضهم البعض وان المتهم كان وكيلا لتلك الشركة بالأقصر وتعرف على الشاكين من خلال تجوله بمراكز محافظتى قنا والأقصر لاستقطاب المزيد من العملاء.

عقب تقنين الاجراءات تم ضبط المتهم المذكور وبسؤاله أنكر ما نسب إليه، حرر عن الواقعة المحضر رقم 3623 أدارى قسم ثان سوهاج لسنة 2014م وجارى العرض على النيابة العامة للتصرف.

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