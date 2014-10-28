أخبار عاجلة

أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة -
بالأسماء.. التشكيل الجديد للجنة الحكام باتحاد الكرة -
يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

حبس أحد أفراد تشكيل عصابي لاختطافهم مزارع بسوهاج‎

Google+ Print
حبس أحد أفراد تشكيل عصابي لاختطافهم مزارع بسوهاج‎ حبس أحد أفراد تشكيل عصابي لاختطافهم مزارع بسوهاج‎

 

مديرية أمن سوهاج

تمكنت أجهزة الأمن بسوهاج من ضبط أحد أفراد تشكيل عصابي لقيامهم بأختطاف مزارع تحت التهديد أثناء تواجده بالأرض الزراعية ، والنيابة العامة تقرر حبسه 4 أيام علي ذمة التحقيق .

كان اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج قد تلقي إخطارًا من مركز شرطة طما ،يفيد بورود بلاغ من جميل ذكا سعد الله ميخائيل 58 سنة مزارع – ويقيم بناحية مشطا – دائرة المركز .

بقيام عدد”3″ أشخاص مجهولين باختطاف نجلة مدحت جميل ذكا سعد الله 30 سنة حاصل علي دبلوم ثانوي صناعي – ويقيم بذات الناحية أثناء تواجده بالأرض الزراعية تحت التهديد ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك، وقيامه عقب ذلك بدفع مبلغ مالي ” فدية ” مقابل إعادة نجله.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا