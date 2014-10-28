حبس أحد أفراد تشكيل عصابي لاختطافهم مزارع بسوهاج‎

تمكنت أجهزة الأمن بسوهاج من ضبط أحد أفراد تشكيل عصابي لقيامهم بأختطاف مزارع تحت التهديد أثناء تواجده بالأرض الزراعية ، والنيابة العامة تقرر حبسه 4 أيام علي ذمة التحقيق .

كان اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج قد تلقي إخطارًا من مركز شرطة طما ،يفيد بورود بلاغ من جميل ذكا سعد الله ميخائيل 58 سنة مزارع – ويقيم بناحية مشطا – دائرة المركز .

بقيام عدد”3″ أشخاص مجهولين باختطاف نجلة مدحت جميل ذكا سعد الله 30 سنة حاصل علي دبلوم ثانوي صناعي – ويقيم بذات الناحية أثناء تواجده بالأرض الزراعية تحت التهديد ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك، وقيامه عقب ذلك بدفع مبلغ مالي ” فدية ” مقابل إعادة نجله.