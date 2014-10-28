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إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم 3 سيارات بالطريق الزراعي بطما بسوهاج‎

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إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم 3 سيارات بالطريق الزراعي بطما بسوهاج‎ إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم 3 سيارات بالطريق الزراعي بطما بسوهاج‎

أرشيفية

أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم 3 سيارات بالطريق الزراعي الغربي بمدينة طما .

كان اللواء إبراهيم صابر مدير امن سوهاج ، قد تلقي أخطاراً من مركز شرطة طما بوقوع مصادمه علي الطريق الزراعي السريع الغربي بمدينة طما.

بالإنتقال والفحص تبين أنه أثناء قيادة السيد الشمندي فريد كمال 45 سنة سائق – ويقيم بمدينة سوهاج السيارة رقم 9835 هـ ط أ وحال تخطيه السيارة رقم 55391 نقل أسيوط قيادة زين العابدين فؤاد مجلي علام 35 سنة سائق – ويقيم دائرة مركز البداري فوجئ بالسيارة رقم 10405 نقل سوهاج قادمة في الاتجاه المقابل قيادة  مؤمن عطيفي علي إبراهيم 49 سنة عامل ويقيم مدينة طما مما أدي لوقوع الحادث.

نتج عن ذلك إصابة كل من قائدي السيارتين الأولي والثالثة عادل رفعت محمد علام 44 سنة عامل – ويقيم دائرة مركز البداري [ من مستقلي السيارة الأولي ] ” بكسور وجروح وسحجات متفرقة بالجسم “.

تم نقل المصابين للمستشفي المركزي وتحويل قائد السيارة الثالثة لمستشفي أسيوط الجامعي، بسؤال المذكورين أيدوا ما جاء بالفحص، كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري فـي الواقعة
> تم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 2817 جنح المركز لسنة 2014 وجاري العرض علي النيابة العامة للتصرف.

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