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إبطال مفعول عبوة ناسفة بجوار مدرسة في الجيزة

  • مصر
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قال اللواء، مجدي الشلقاني، مدير إدارة الحماية المدنية بالجيزة، الثلاثاء، إن قوات الحماية المدنية والمفرقعات تمكنت صباح اليوم من إبطال مفعول عبوة ناسفة تم وضعها بجوار سورة مدرسة عمرو بن العاص بمنطة فيصل بالجيزة.

وأضاف «الشلقامي» في تصريحات لـ«المصري اليوم» أنه بمجرد تلقي الإدارة بلاغا بوجود جسم غريب، بجوار سور المدرسة، انتقلت قوات الحماية المدنية والمفرقعات إلى المكان، وتم عمل كردون أمني حول المنطقة.

وبفحص الجسم الغريب تبين أنه عبوة ناسفة مبدائية الصنع تحتوي على مواجد متفجرة وقطع من الحديد والمسامير وتمكنت قوات الأمن من إبطال مفعولها، وتم تمشيط المنطقة ولم يتم العثور على أي عبوات أخرى.

من جهة أخرى، تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط الجناة الذين قاموا بزرع العبوة الناسفة بجوار سور المدرسة.

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