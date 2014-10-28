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السيسي: لن نقع في فخ الصراعات العربية الداخلية

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قال الرئيس عبدالفتاح ، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن لها فلسفتها الخاصة إزاء التعاطي مع القضايا الإقليمية، دون محاباة لنظام أو معاداة لأتباع مذهب أو عرق أو طائفة بعينها في أي من الشعوب العربية، ولن «تنزلق في شرك الصراعات العربية الداخلية».

وأضاف السيسي، في الحلقة الثانية من حواره مع صحيفة «عكاظ» ، الثلاثاء، أن «مصر لها فلسفتها الخاصة إزاء التعاطي مع كافة هذه القضايا المهمة والحيوية في المنطقة وهي فلسفة قائمة على حماية الدول ذاتها وصون حقوق شعوبها دون محاباة لنظام أو معاداة لأتباع مذهب أو عرق أو طائفة بعينها في أي من الشعوب العربية».

وتابع: «مصر أبعد نظرا وأكبر قدرا من أن تقع في شرك كهذا، لا طائل من ورائه سوى تأجيج الصراعات وتكون الشعوب هي الخاسر الأكبر. ويمنح هذا الموقف لمصر مصداقية أكبر وقبولا أعلى من أي أطراف أخرى ترتبط بمصالح ضيقة من نظام حاكم أو أتباع مذهب أو عرق بعينه في أي شعب عربي».

وأشار الرئيس إلى أن «موقف مصر إزاء سوريا والعراق واليمن، موقف واضح يستهدف الحفاظ على السلامة الإقليمية لهذه الدول ووحدة شعوبها وصون مقدراتها، والعمل على إيجاد حلول سياسية لتلك الأزمات».

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