باحث أمريكي: على واشنطن دعم مصر في حربها ضد أنصار بيت المقدس في سيناء

قال “زاك جولد” الباحث بمركز مشروع الأمن الأمريكي أنه يجب أن تواصل الولايات المتحدة دعم مصر في حربها المشروعة ضد العناصر الارهابية في سيناء، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة وجدت أن طائرات الهليكوبتر الأباتشي التي تم البدء مؤخرًا في إرسالها إلى مصر ستساهم في دعم جهود الحكومة المصرية لمكافحة الإرهاب.

وشدد الباحث الأمريكي المتخصص في شئون الشرق الأوسط – في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط – على ضرورة تعزيز التعاون بين مصر والولايات المتحدة في مجال الاستخبارات ومكافحة الأرهاب إلى جانب التعاون العسكري.

ورأى أن الهجوم الاخير الذي وقع في سيناء والذي وصفه بأن خسائره البشرية كانت فادحة يمثل منحنى يسير في نفس الاتجاه الذي تشهده سيناء منذ فترة، مشيرًا إلى أن الجماعات الإرهابية المحلية الموجود في سيناء مثل جماعة أنصار بيت المقدس تستطيع القيام بتنفيذ مثل ذلك الهجوم.

وأعرب عن اعتقاده بأن تنظيم “داعش” لا يسعى للقيام بهجمات في مصر، مشيرًا إلى أن قوات الجيش والأمن المصرية تمكنت من حماية البلاد من العناصر الإرهابية المتواجدة في سيناء غير أنه اعترف أن الحرب ضد تلك العناصر ستستغرق جهدًا ووقتًا طويلًا.

ولفت إلى أنه يتعين على مصر مواجهة العناصر الإرهابية بالتزامن مع دعم عملية تنمية سيناء والاستجابة لمطالب المواطنين هناك وذلك من أجل القضاء على الإرهاب في تلك المنطقة.

أ ش أ