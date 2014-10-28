اليوم.. محاكمة صفوت الشريف ونجليه بتهمة الكسب غير المشروع

تنظر اليوم الثلاثاء، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمد خلف الله، قضية محاكمة صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى الأسبق ونجليه في قضية اتهامهم بالكسب غير المشروع واستغلال النفوذ.

كان جهاز الكسب غير المشروع أحال صفوت الشريف، ونجليه للمحاكمة متهما إياهم بتحقيق كسب غير مشروع قدره 300 مليون جنيه، وأفادت التحقيقات أن «الشريف» حقق ذلك الكسب مستغلاً مواقعه الوظيفية التي تولاها منذ كان رئيسا للهيئة العامة للاستعلامات، مرورًا برئاسته لاتحاد الإذاعة والتليفزيون ووزيرًا للإعلام ورئيسًا لمجلس الشورى.