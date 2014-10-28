أجهزة الأمن اليمنية تبطل مفعول قنبلتين فى العاصمة صنعاء

عثرت أجهزة الأمن اليمنية على قنبلتين فى منطقتين مختلفتين بالعاصمة صنعاء .

وذكر مركز الإعلام الأمنى التابع لوزارة الداخلية أن أجهزة الأمن ضبطت شخصًا يقوم بزرع عبوة ناسفة تزن 4 كيلو فى منطقة بأمانة العاصمة، فتم القبض عليه وتفكيك القنبلة وتسليمه للجهات المعنية للتحقيق معه .

وعثرت أجهزة الأمن على قنبلة يدوية روسية الصنع فى مديرية سنحان جنوب شرق العاصمة بجوار سوق القات منزوع عنها المفجر وجاهزة للانفجار فتم التعامل معها وإبطال مفعولها وتجرى التحقيقات لمعرفة دوافع الحادث .

ومن ناحية أخرى ضبطت أجهزة الأمن شابًا بحوزته 900 طلقة بندقية آلية فى سيارته واعترف بأنه كان ينوى بيعها فى السوق فتم التحفظ عليه للتحقيق معه ومصادرة المضبوطات .

أ ش أ