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اليوم.. الحكم في دعوى الإفراج الصحي عن هشام طلعت

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اليوم.. الحكم في دعوى الإفراج الصحي عن هشام طلعت اليوم.. الحكم في دعوى الإفراج الصحي عن هشام طلعت

تصدر محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكروري، اليوم الثلاثاء، حكمها في الدعوى المقامة من المحاميين شوقى ويحيى عبد المجيد، بصفتهما وكيلين عن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، المحكوم عليه في الجناية رقم 10205 لسنة 2008 جنايات قصر النيل، ويطالبان فيها بوقف القرار السلبي بالامتناع عن الإفراج الصحى للمدعى طبقًا للمادة 36 من القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون، لتوافر جميع شروطها القانونية حالته، والإفراج الصحى عنه.

وطالبت الدعوى بعودة المدعي من محبسه إلى مستشفى مناسب بسبب سوء حالته لتلقى العلاج بالعناية المركزة تحت إشراف فريق طبى، درءًا لخطر الموت المحقق للمدعي، قبل الفصل في الدعوى.

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