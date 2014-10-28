رونالدو يستحوذ على جوائز الليجا.. أفضل لاعب ومهاجم وهدف

مدريد، (إفي): استحوذ المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على جوائز رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، بحصوله على جائزتي أفضل لاعب وأفضل مهاجم، إضافة لصاحب أفضل هدف في الليجا.

وتفوق كريستيانو، أفضل لاعب في العالم وهداف الليجا الموسم الماضي، في جائزة أفضل مهاجم على دييجو كوستا (أتلتيكو مدريد سابقا وتشيلسي حاليا)، وكارلوس فيلا لاعب ريال سوسييداد.

فيما جاء هدف كريستيانو الذي حصل به على جائزة أفضل أهداف الليجا في مرمى فالنسيا بالجولة الـ36 من الليجا والذي سجله بالكعب ليدرك التعادل 2-2.

وتنافس على جائزة أفضل هدف كل من الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي لم ينافس على اي جائزة اخرى، والمكسيكي جيوفاني دوس سانتوس.

وصرح كريستيانو عقب فوز بجائزة صاحب أفضل هدف "إنه لفخر لي، واشكر زملائي. سعيد للغاية بأن أفضل هدف كان من نصيبي".

وعقب فوزه بجائزة افضل مهاجم قال: "انها جائزة مستحقة، الآن ثنائية، أشكر منحي اياها".

وبعد فوزه بجائزة أفضل لاعب بالليجا صرح "لا اجد ما اقوله، الان حصلت على هاتريك من الجوائز، كان ليلة رائعة".

وفي فئة المدربين فاز الأرجنتيني دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد بجائزة أفضل مدرب على حساب باكو خيميز (رايو فايكانو) وارنست فالفيردي (أثلتيك بلباو).

وصرح المدرب "أريد تقاسم هذه الجائزة مع فريق العمل الذي لا يظهر مثلي للنور".

فيما تسلم رئيس أتلتيكو، انريكي سيريزو، جائزة لقب بطل الليجا، ومعه إيبار في دوري القسم الثاني.

وصرح سيريزو "فخور بلاعبينا وبالجهاز الفني والجماهير. في السابق شعارنا كان من مباراة لمباراة أما الآن فمن لقب لآخر".

وفاز مدافع ريال مدريد سرخيو راموس بجائزة أفضل مدافع على حساب جواو ميراندا وفيليبي لويس "أنا فخور لتواجدي هنا، أشكر زملائي وهذه الجائزة بفضلهم".

ولعب سرخيو راموس، قلب دفاع ريال مدريد والفائز بهذه الجائزة لموسم 2012-2013 ، دورا أساسيا في النجاحات التي حققها فريقه خلال الموسم الأخير.

وفاز الكوستاريكي كيلور نافاس بجائزة أفضل حارس على حساب تيبو كورتوا وويلي كاباييرو.

وصرح حارس ليفانتي سابقا وريال مدريد حاليا "شرف لي أن أتواجد هنا، وهذا بفضل زملائي السابقين بليفانتي وكذلك أسرتي".

كما فاز لاعب الوسط الكرواتي ايفان راكيتيتش (سيفيليا سابقا وبرشلونة حاليا) بجائزة اللعب النظيف، ليتسلم عنه كارليس بويول لاعب برشلونة السابق الجائزة، مصرحا "اوجه لكم الشكر باسم راكيتيتش".

وعلى صعيد الاندية فاز ريال سوسييداد بجائزة اللعب النظيف في الليجا، وايبار بالقسم الثاني.

أما البرازيلي رافينيا لاعب سيلتا الموسم الماضي معارا من صفوف برشلونة، ففاز بجائزة أفضل لاعب صاعد في الليجا، التي كان مرشح لها إلى جانبه كل من خيسي رودريجيز وساؤول نييجيز.

وفاز الكرواتي الاخر لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد بجائزة أفضل لاعب وسط على حساب سرجيو بوسكيتس وجابي فرنانديز.

وصرح اللاعب "أشعر بالسعادة وأريد توجيه التهنئة لزملائي والجماهير".

أما "الرسام" أندريس إنيستا لاعب برشلونة ففاز بجائزة أفضل لاعب وسط مهاجم على حساب كوكي وراكيتيتش.

كما فاز الجزائري ياسين براهيمي بجائزة أفضل لاعب افريقي بالليجا، حيث كان محترفا الموسم الماضي في صفوف غرناطة، قبل انتقاله لبورتو البرتغالي.

وكان براهيمي (24 عاما) قدم موسما مميزا مع الفريق الاندلسي سجل خلاله ثلاثة أهداف أحدها في الفوز على برشلونة الموسم الماضي.

وتفوق براهيمي على كل من المغربي يوسف العربي والكاميروني ستيفان مبيا.

وفاز الكولومبي كارلوس باكا لاعب سيفيليا بجائزة أفضل لاعب من الامريكتين بالليجا، على حساب الارجنتيني انخل دي ماريا (ريال مدريد سابقا ومانشستر يونايتد حاليا) والبرازيلي نيمار (برشلونة).