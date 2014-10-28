بالفيديو.. عناصر «داعش» يلوحون للجيش التركي على بعد مرمى حجر منه

تناقل نشطاء فيديو أظهر عناصر من تنظيم «داعش» وهم يلوحون لأفراد الجيش التركي على الحدود بين تركيا وسوريا، دون رد فعل من الجانب التركي.

وقال موقع «العربية.نت» إنه لم يتم التأكد من مكان وزمان تصوير هذا الفيديو، وما إذا كان بالفعل الأشخاص الذين يظهرون فيه ينتمون لـ«داعش».

ويثير الفيديو تساؤلات عن النوايا الفعلية لأنقرة التي لا يبعد جنودها سوى مرمى حجر من مقاتلي «داعش».

وشهد مدينة عين العرب (كوباني بالكردية) السورية، الإثنين، أعنف غارات جوية للتحالف منذ بدء حملته، حيث دكت الطائرات معاقل المتطرفين بسلسلة غارات تبعتها اشتباكات عنيفة سُمعت أصواتها من الجانب التركي.

بدورها، شددت تركيا إجراءاتها الأمنية وعززت قواتها المرابطة على الحدود السورية، ويأتي ذلك بعد أن صد مقاتلون أكراد هجوما لمقاتلي «داعش» أثناء محاولتهم السيطرة على معبر مرشد بينار الحدودي مع تركيا، مستخدمين الأسلحة الثقيلة والدبابات.

ويعتبر معبر مرشد بينار الحدودي المنفذ الوحيد لكوباني مع تركيا، حيث يحاصر تنظيم «داعش» المدينة من جهاتها الثلاث. وسيمثل خسارة البوابة الحدودية ضربة كبيرة للمقاتلين الأكراد الذين يدافعون عنها، مع تأخر وصول طلائع مقاتلي البيشمركة من العراق للمدينة السورية.

ولا يزال مصير 155 من عناصر البيشمركة العراقية في انتظار الضوء الأخضر التركي للدخول إلى كوباني، حيث وجه صالح مسلم، رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، الاتهام لتركيا بالمماطلة في تنفيذ الاتفاق الذي يسمح لمقاتلي البيشمركة من الوصول إلى كوباني عبر أراضيها.