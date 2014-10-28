أخبار عاجلة

أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة -
بالأسماء.. التشكيل الجديد للجنة الحكام باتحاد الكرة -
يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

والدة شهيد لمحافظ سوهاج: ابني فداء للوطن.. ومعي 2 وهبتهم لخدمة مصر (صور)

  • مصر
  • 6
Google+ Print

توجه اللواء محمود عتيق، محافظ سوهاج، الإثنين، يرافقه المهندس شعبان قنديل، سكرتير عام مساعد المحافظة، والعقيد نبيل شحاتة، المستشار العسكري بالمحافظة، وعدد من القيادات الأمنية والشرطية والأمن الوطني والمخابرات الحربية إلى قرية برخيل بمركز البلينا لتقديم واجب العزاء في المجند مازن حمدان عبود، شهيد الواجب الوطني الذي استشهد في الهجوم الإرهابي الذي وقع، مساء الجمعة، بشمال سيناء وخلفه وراءه العشرات من الشهداء والمصابين.

وأعرب محافظ الإقليم عن خالص تعازيه لأسرة الشهيد داعيا المولي عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان والتقي بوالدة الشهيد لتقديم واجب العزاء لها والتي قالت بأعلى صوتها: «ابني فداء للوطن ومعي غير الشهيد اثنان، وأتمني أن يكونا من رجال القوات المسلحة، ووهبتهم للوطن وخدمة ».

وأكد المحافظ على عراقة الشعب والجيش المصري الذي طالما يضرب أروع الأمثلة في التضحية والفداء من أجل الوطن، لافتا إلى قوة النسيج المصري المتماسك شعبا وجيشا وشرطة ودولة ضد الإرهاب الأسود وما يريده أعداء مصرنا الغالية من زعزعة الأمن والاستقرار وزرع الفتنة ولكنها محفوظة بإذن الله تعالي.

كما طلب أبناء عائلة الشهيد من المحافظ إطلاق اسم ابنهم الشهيد على مدرسة بالقرية ووعد محافظ الإقليم بتنفيذ ذلك.

اشترك وتابع الصعيد وأخباره لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة

أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة

يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة

يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة

أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر

معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به

معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به