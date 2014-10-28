والدة شهيد لمحافظ سوهاج: ابني فداء للوطن.. ومعي 2 وهبتهم لخدمة مصر (صور)

توجه اللواء محمود عتيق، محافظ سوهاج، الإثنين، يرافقه المهندس شعبان قنديل، سكرتير عام مساعد المحافظة، والعقيد نبيل شحاتة، المستشار العسكري بالمحافظة، وعدد من القيادات الأمنية والشرطية والأمن الوطني والمخابرات الحربية إلى قرية برخيل بمركز البلينا لتقديم واجب العزاء في المجند مازن حمدان عبود، شهيد الواجب الوطني الذي استشهد في الهجوم الإرهابي الذي وقع، مساء الجمعة، بشمال سيناء وخلفه وراءه العشرات من الشهداء والمصابين.

وأعرب محافظ الإقليم عن خالص تعازيه لأسرة الشهيد داعيا المولي عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان والتقي بوالدة الشهيد لتقديم واجب العزاء لها والتي قالت بأعلى صوتها: «ابني فداء للوطن ومعي غير الشهيد اثنان، وأتمني أن يكونا من رجال القوات المسلحة، ووهبتهم للوطن وخدمة مصر».

وأكد المحافظ على عراقة الشعب والجيش المصري الذي طالما يضرب أروع الأمثلة في التضحية والفداء من أجل الوطن، لافتا إلى قوة النسيج المصري المتماسك شعبا وجيشا وشرطة ودولة ضد الإرهاب الأسود وما يريده أعداء مصرنا الغالية من زعزعة الأمن والاستقرار وزرع الفتنة ولكنها محفوظة بإذن الله تعالي.

كما طلب أبناء عائلة الشهيد من المحافظ إطلاق اسم ابنهم الشهيد على مدرسة بالقرية ووعد محافظ الإقليم بتنفيذ ذلك.