محافظ جنوب سيناء يقرر تدبير 2 مليون جنيه لاستكمال إنشاءات بشرم الشيخ

قرر اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء تدبير 2 مليون جنيه لاستكمال مسجد الصحابة بشرم الشيخ من وزارة الاوقاف بالإضافة لإنشاء محطة للطاقة الشمسية للمسجد ومنطقة «لاند سكيب»، مشيرا إلى أن المسجد سوف يضم لمساجد الاوقاف.

جاء ذلك خلال جولة المحافظ سيرا على الاقدام بمنطقة «الماركاتو» برفقته اللواء محمود السولية، رئيس مدينة شرم الشيخ, لتفقد أعمال في شارع شرم لييزيه بمنطقة الماركاتو بشرم الشيخ والذي سيتم افتتاحه في نهاية الشهر الحالي.

حيث تم فتح الشارع للمشاة بعد توقف دام أكثر من 3 سنوات، كما تم إنارته وتقسيمه إلى 3 حارات منهم حارة للدرجات، وتم تنفيذه بالجهود الذاتية، حيث قرر المحافظ افتتاح الشارع آخر الشهر الجاري وتكريم رجال الأعمال والمساهمين في تجميله.

وتفقد المحافظ حديقة 30 يونيه حيث أمر بإقامة أماكن لعرض المنتجات البدوية بها للزائرين ورواد الحديقة، وطالب بتشديد إجراءات الأمان والدفاع المدني والحريق، وتشغيل المحال بها لتكون متنفسا بالمجان لأهالي شرم الشيخ، كما أمر المحافظ بضرورة الحفاظ على شكل المدينة ونظافتها والاهتمام بالمظهر الجمالي وعمل جداريات تتسم بالطابع البدوي للحفاظ على التراث البيئي.