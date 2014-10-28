مساعد وزير الداخلية: فلسطينيون وراء هجوم سيناء.. والحل في «المنطقة العازلة»

قال اللواء سميح بشادي، مساعد وزير الداخلية، إن عناصر فلسطينية شاركت في الهجوم الذي استهدف كمين كرم القواديس بالشيخ زويد في شمال سيناء، الجمعة الماضي.

وأضاف بشادي، في تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط»، أن «قناة السويس آمنة وأن الحل في سيناء يكمن في إقامة منطقة عازلة».

ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية ومحلية في شمال سيناء قولها إن عملية موسعة لقوات الجيش انطلقت في المحافظة لمكافحة الإرهاب، مشيرة إلى بدء عزل شمال سيناء عسكريًا وقصف معاقل المتطرفين باستخدام مروحيات الأباتشي.

كان هجوم كرم القواديس أسفر عن استشهاد 30 ضابطًا وجنديًا، وتبعه قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بفرض حظر التجوال والطوارىء في مناطق بشمال سيناء.