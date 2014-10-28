محمد صلاح لـ “جمال” بعد إصابته بالصليبي: “ألف سلامة عليك يا غزال”

نشر محمد صلاح المهاجم المصري الدولي، ولاعب فريق تشيلسي الإنجليزي، صورة تجمعه بزميله في المنتخب عمرو جمال، لاعب النادي الأهلي، الذي تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، خلال مباراة فريقه الأخيرة أمام نادي الأسيوطي بالدوري العام.

وأعرب “صلاح” على حسابه الشخصي بموقع “انستجرام” للتواصل الاجتماعي، عن تمنياته لـ “عمرو جمال” بالشفاء، واصفًا إياه بـ «الغزال»، مؤكدًا أنه سيعود للملاعب بعد الشفاء من الإصابة أفضل من السابق.

الجدير بالذكر أن طبيب النادي الأهلي خالد محمود أكد أن الأشعة التي أجراها عمرو جمال أثبتت إصابته بقطع في الرباط الصليبي.