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بلدي المدينة المنورة يناقش دور الأمانة في المحافظة على الآثار النبوية

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بلدي المدينة المنورة يناقش دور الأمانة في المحافظة على الآثار النبوية بلدي المدينة المنورة يناقش دور الأمانة في المحافظة على الآثار النبوية
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اجتماع بلدي المدينة المنورة

المدينة المنورة - سالم الاحمدي

    ناقش المجلس البلدي بالمدينة المنورة برئاسه نائب رئيسه عبدالغني بن حماد الانصارى الدور الحالي والمستقبلي لامانة منطقة المدينة في المحافظة على الاثار النبوية والتاريخية

كما نوه الأنصاري أن المجلس ناقش العرض المقدم من مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة عن الآثار النبوية والتاريخية واثر مشروع خادم الحرمين الشريفين للتوسعة الكبرى للمسجد النبوي الشريف عليها، والحلول المقترحة للمحافظة عليها، حيث قدم العرض ممثل مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة الباحث عبدالله محمد كابر، وأقر المجلس بالتأكيد على قراره المتضمن "ان على الأمانة المحافظة على المواقع الأثرية بمنطقة المدينة المنورة وبخاصة التي تقع على الجبال والاستفادة منها من الناحية السياحية كمطلات، والمحافظة على الآثار والمعالم التي تأتي ضمن مشاريع التوسعة الحديثة،  وضرورة رصد وتوثيق المعالم والآثار التي أزيلت ضمن مشاريع سابقة، وحماية الآثار والمعالم الكائنة خارج نطاق المشاريع والمنتشرة داخل المدينة وتكليف أمانة منطقة المدينة المنورة بإعداد موقع إلكتروني خاص بالمدينة المنورة يشمل الآثار والمواقع الإسلامية وجميع المعلومات العامة والسياحية.

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