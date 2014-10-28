انطلاق لقاء عمداء القبول والتسجيل الخليجيين في حائل.. غداً

تنطلق يوم غد فعاليات لقاء عمداء القبول والتسجيل ال 13 لدول الخليج العربي، والذي سيتابع تنفيذ توصيات الاجتماع ال 12 الذي عقد في جامعة قطر العام الماضي وما تم حيالها.

وكذلك سيتناول الاجتماع عرضا لتوصيات لجنة رؤساء ومديري الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول المجلس في اجتماعهم ال 20 في جامعة الكويت.

وأوضح الدكتور الادهم اللويش عميد القبول والتسجيل في جامعة حائل أن اللقاء سيتطرق إلى أعمال اللجنة وخطتها الخمسية وما تم فيها، وسيتضمن الاجتماع تقديم عمداء القبول والتسجيل لعدد من العروض التقديمية وأوراق العمل لأفضل الممارسات والخبرات والتجارب الناجحة في جامعات دول مجلس التعاون الخليجي، وتوفير بيئة مناسبة تساهم في تبادل الخبرات والتجارب الناجحة والعمل على تبنيها على مستوى الجامعات المشاركة.

وقال اللويش إن أوراق العمل التي سيقدمها المتخصصون في الجامعات الخليجية خلال اللقاء ستتضمن عرضا للتجارب التي قامت بها العمادات للتحول من العمل اليدوي إلى التحول الإلكتروني، وأيضا ستتناول أوراق العمل إدخال الهواتف الذكية في عمليات القبول والتسجيل وواقع الخدمات الطلابية الالكترونية ومدى رضا المستفيدين منها، وكذلك ورقة عمل عن الإرشاد الأكاديمي في الجامعات.

يذكر أن اللقاء ال 12 في جامعة قطر قد خلص إلى عدد من التوصيات، ومنها الموافقة على وضع التنظيمات الإجرائية للائحة القبول والدراسة بدول مجلس التعاون للدارسين في غير بلدهم الأم والموافقة على ما تم صياغته في اللائحة لقبول وتحويل طلاب دول مجلس التعاون الخليجي، والاستفادة من التجارب الرائدة في جامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول المجلس وتبادل الزيارات والندوات وعمل ورش للموظفين فيما بينهم بشكل دوري للاستفادة من التجارب والخبرات والمستجدات الحديثة، وأخيرا تعميم المعايير الدولية بين جامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول المجلس التي يقاس بها الإرشاد الأكاديمي على مستويات الكليات أو العمادات.