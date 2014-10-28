«صحة الباحة» تصدر قرارات تكليف لعدد من المسؤولين

الباحة - عبدالرحمن الغامدي

أصدر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الباحة حسين الراوي الرويلي عدداً من القرارات التي تتعلق بتمديد تكليف عدد من المسؤولين وتكليف مسؤولين جدد في مرافق صحية.وشملت تلك القرارات تكليف عبدالله أحمد شباب الغامدي مساعداً للمدير العام للصحة العامة لمدة عام بالنيابة، وتكليف عبدالله حسين الزهراني مديراً تنفيذياً لمستشفى الملك فهد بالباحة لمدة عام بالنيابة، وتكليف حسين عبدالله فرج الغامدي مديرا لمستشفى العقيق العام. وتمديد تكليف سفر صالح العمري مديراً لمستشفى المخواة العام، وتمديد تكليف عبدالله عبدالرحمن الغامدي مديراً لمستشفى النقاهة والعلاج الطبيعي.وحث الرويلي المكلفين ببذل قصارى جهدهم في سبيل خدمة المرضى والارتقاء بالخدمات العلاجية التي تقدم للمرضى والتعامل بمهنية عالية مع المستفيدين من خدمات كافة المرافق الصحية.من جهتهم، عبر المكلفون عن بالغ شكرهم وامتنانهم علي هذه الثقة الغالية، مؤكدين أنهم سيواصلون جهودهم في تقديم أفضل الخدمات الصحية للمرضى والمراجعين.