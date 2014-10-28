وزير الحرس الوطني يزور الفوجين الحادي عشر والرابع عشر بالأحساء

قام صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني بزيارة مساء أمس الاثنين للفوج الرابع عشر بمحافظة الإحساء ضمن جولة سموه على وحدات ومرافق وزارة الحرس الوطني بالقطاع الشرقي.

وكان في استقبال سموه عند وصوله مقر الفوج أمير الفوج الرابع عشر سلطان بن خليل بن عمر، ووكيل أمير الفوج بدر بن سلطان بن خليل، حيث أقيم حفل خطابي بهذه المناسبة بدأت بتلاوة آيات من الذكر الحكيم ثم ألقيت كلمة أمير الفوج رحب فيها بزيارة سمو وزير الحرس الوطني لوحدات الحرس الوطني، وبين الواجبات والمهام الأمنية التي يقوم بها الفوج، ثم ألقيت قصائد شعرية بهذه المناسبة، كما سلم أمير الفوج الرابع عشر هدية لسمو الأمير متعب بن عبدالله بمناسبة الزيارة.

وقام سمو الأمير متعب بن عبدالله بعد ذلك بزيارة لمقر الفوج الحادي عشر حيث كان في استقبال سموه امير الفوج فراج بن محمد أبو أثنين، ووكيل أمير الفوج ناصر بن محمد أبو أثنين، ثم بدئ الحفل الخطابي الذي اقيم بهذه المناسبة بالقران الكريم، ثم القي امير الفوج الحادي عشر كلمة عبر فيها عن اعتزازه ومنسوبي الفوج بتشريف سمو الأمير متعب بن عبدالله، وأشار إلى ان الوطن كله صوت واحد ويد واحدة ضد كل من يحاول المساس بأمن بلادنا الغالية ونسير بهذه الثقة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده، وسمو ولي ولي العهد - يحفظهم الله، ثم ألقيت قصائد شعرية بهذه المناسبة، وأديت العرضة السعودية التي شارك فيها سمو الأمير متعب تعبيراً من منسوبي الفوج الحادي عشر عن سعادتهم بهذه الزيارة.