“داعش” يبث شريط فيديو لرهينة بريطاني في كوباني

بث تنظيم “داعش” الاثنين شريط فيديو يظهر فيه المصور الصحافي البريطاني “جون كانتلي”، الذي يحتجزه التنظيم المتطرف رهينة لديه، وهو يدلي برسالة بدت أنها من داخل مدينة كوباني في محاولة على ما يبدو لإثبات سيطرة الجهاديين على قسم من المدينة الكردية السورية.

وفي الشريط المصور ومدته خمس دقائق ونصف يظهر “كانتلي” وهو يتحدث من داخل مدينة مدمرة مؤكدًا أن “المجاهدين” لم يتراجعوا بل العكس هو الصحيح.

وليس في الفيديو أي مؤشر إلى متى تم تصويره، لكن “كانتلي” يتحدث فيه عن معلومات نشرتها هيئة الإذاعة البريطانية “BBC” في 17 أكتوبر الجاري وينقل أيضًا تصريحات أوردها المتحدث باسم “البنتاجون” «جون كيربي» .

وتظهر في الفيديو صوامع حبوب يعلوها علم تركي في محاولة من التنظيم لتأكيد أن موقع التصوير هو كوباني وأن الجهة المقابلة من الحدود هي أراض تركية.

ويتضمن الشريط مشاهد لكوباني من الجو قال التنظيم أن “طائرة مسيرة لجيش الدولة الإسلامية” هي التي التقطتها، وفي هذه المشاهد بدت شوارع كاملة من المدينة مدمرة.

وفي الشريط ينفي الرهينة البريطاني، الذي سبق له وأن ظهر في أشرطة أخرى للتنظيم المتطرف، أن يكون الجهاديون اضطروا للتراجع من المناطق التي سيطروا عليها في كوباني بضغط من الضربات الجوية التي تشنها الولايات المتحدة وحلفاؤها.

ويؤكد “كانتلي” في الشريط أن الجهاديين ما زالوا يسيطرون على الأحياء الشرقية والجنوبية من كوباني.

وصد الاثنين المقاتلون الأكراد هجومًا جديدًا شنه تنظيم الدولة الإسلامية على مدينة عين العرب بانتظار أولى التعزيزات التي يأملون أن ترسلها قوات البشمركة العراقية اليهم في بداية الأسبوع.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أن الجهاديين فشلوا لليلة الرابعة على التوالي في السيطرة على الحي الشمالي لمدينة عين العرب القريب من الحدود التركية.

ويركز تنظيم الدولة الإسلامية اهتمامه على هذا المكان “لمحاصرة” مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردي “في المدينة وقطع طريق الإمدادات ومنعهم من إجلاء جرحاهم نحو تركيا”، بحسب المرصد.

و”كانتلي” مصور صحافي حر تعاون مع “الصنداي تايمز” و “الصنداي تلجراف” ووكالة “فرانس برس” وغيرها من وسائل الإعلام، وقد خطف في نوفمبر 2012 مع زميله “جيمس فولي” الذي قطع رأسه لاحقًا جهاديو الدولة الإسلامية كما قطعوا رأس صحافي أميركي آخر هو “ستيفن سوتلوف” وكذلك أيضًا رأس موظف إغاثة بريطاني هو “ديفيد هينز”.

وبعد اختفاء استمر قرابة عامين، ظهر “كانتلي” في 18 سبتمبر مرتديًا زيًا برتقالي اللون في شريط فيديو بثه تنظيم “الدولة الإسلامية” الذي أكد أنه يحتجزه.

ونشرت أشرطة فيديو عدة بعدها تظهر “كانتلي” يتحدث أمام الكاميرا منتقدًا الحكومتين الأميركية والبريطانية أو الضربات الجوية التي يوجهها التحالف الدولي للتنظيم المتطرف.