مزاد أمريكي لبيع بلدة أشباح يبدأ بــ 800 ألف دولار

يسلط اليوم الثلاثاء الضوء على مزاد ستطرح فيه للبيع بلدة مهجورة في ولاية “كونيتيكت” الأمريكية التاريخية بسعر يبدأ بـ800 ألف دولار، في واحدة من الصفقات العقارية الأكثر غرابة في الآونة الأخيرة.

وسيجري طرح قرية “جونسونفيل” في المزاد بعد 16 عامًا من هجر مبانيها الثمانية التاريخية، وتبعد القرية نحو 30 دقيقة جنوب مدينة هارتفورد، عاصمة ولاية نيو انجلاند.

ويبدو أن صاحب القرية أدرجها كبلدة أشباح قبل عيد الهلووين “عيد جميع القديسين” مباشرة، الموافق يوم الجمعة المقبل، على أمل جذب المزيد من المزايدين.

وتشمل البلدة، التي تم تطويرها كمصنع نسيج في عام 1842 ، ممتلكات على مساحة 25 هكتارًا من بينها منازل وكنيسة صغيرة وقاعة مجلس البلدة ومخزن عام، كان قد تم نقل بعض المباني هناك من أماكن أخرى في محاولة فاشلة لتحويلها إلى منطقة جذب سياحي في العقود الأخيرة، وفي أفضل أيامها، كانت البلدة تنتج خيوطًا ليتم استخدامها في شباك صيد الأسماك.

وأصبحت البلدة غير مأهولة منذ وفاة أصحابها السابقين في عام 1998، حسبما ذكرت شبكة “ABC” الإخبارية، واشترت شركة عقارية البلدة في عام 2001، وفقا لتقارير.