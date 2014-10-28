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الجزائري ياسين براهيمي أفضل لاعب إفريقي في الليجا

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الجزائري ياسين براهيمي أفضل لاعب إفريقي في الليجا الجزائري ياسين براهيمي أفضل لاعب إفريقي في الليجا

مدريد، (إفي): فاز الجزائري ياسين براهيمي اليوم بجائزة أفضل لاعب إفريقي بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم لموسم 2013-2014.

وتسلم الدولي الجزائري الجائزة خلال حفل تسليم جوائز رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، حيث كان محترفا الموسم الماضي في صفوف جرانادا، قبل انتقاله لبورتو البرتغالي.

وكان براهيمي (24 عاما) قدم موسما مميزا مع الفريق الاندلسي سجل خلاله ثلاثة أهداف أحدها في الفوز على برشلونة الموسم الماضي.

وتفوق براهيمي على كل من المغربي يوسف العربي والكاميروني ستيفان مبيا.

وصرح اللاعب عقب تسلمه الجائزة "أشكر زملائي. أهدي الجائزة لأسرتي وللجزائر ولأفريقيا على هذا النجاح".

وفي فئة دوري القسم الثاني، فاز الكاميروني دونجو (برشلونة ب) بجائزة افضل لاعب افريقي.

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