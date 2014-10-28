وليد سليمان يعتذر لحكم الأسيوطي والأهلي

تقدم وليد سليمان نجم الأهلي باعتذار في بيان رسمي للحكم شريف رشوان الذي أدار مباراة الفريق الأحمر مع مضيفه الأسيوطي سبورت في الدوري المصري.

سليمان احتد بعنف على حكم المباراة، إثر حصوله على البطاقة الصفراء الثانية في المباراة.

وبعد المباراة، أعلن سليمان في بيان صحفي اعتذاره لمنظومة كرة القدم ككل وشريف رشوان بشكل خاص عما بدر منه في أرض الملعب.

وأوضح سليمان "ما حدث لم يكن مقصودا، ذهبت للحكم لتوضيح رأيي في قراره، كنت كذلك أخشى من البطاقة الصفراء الثانية".

وتابع "مع إشاحتي باليد، ومع قرب مكان الحكم، ظهر كأني أحتد عليه بشكل كان أسوأ عبر شاشات التلفاز".

وأتم "حاولت الاتصال بالحكم للاعتذار له بشكل شخصي لكني لم أستطع، ولهذا أوجه اعتذارا له وللجميع.. وأتقبل أي قرار من لجنة المسابقات".