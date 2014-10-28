هيئة الإعلام: ندرس جدياً عروض إنشاء صالات للسينما في السعودية

كشف حمزة الغبيشي مدير تنظيم الإعلام المرئي والمسموع بهيئة الإعلام المرئي والمسموع في فرع مكة عن أن السينما في السعودية قادمة في ظل دراسة جادة تتم خلال الفترة الحالية لعدد من العروض التي تقدم بها مستثمرون لإنشاء صالات سينما داخل المملكة، جاء ذلك خلال إجابته على سؤال مباشر تقدم به الإعلامي عبدالله المديفر والذي أدار الجلسة الأولى في ملتقى الإعلام المرئي الرقمي «شوف» والذي اختتم يوم الأحد، كما استعرض الملتقى التجارب الإعلامية الناجحة في مجال الإعلام المرئي الرقمي وناقش عددا من القضايا الإعلامية التي تهم الشباب والمستثمرين في القنوات الالكترونية والمتفاعلين مع هذا الاعلام المرئي الرقمي.

وتناولت الجلسة الأولى موضوع (القنوات التلفزيونية: تأثير منصات البث الجديدة) وتحدث فيها ثامر الصيخان عن تجربته بإنتاج البرامج اليوتيوبية وتلفازية، كما تحدث عبدالرحمن الطريري مستشار مدير قنوات روتانا لشؤون الإعلام الجديد عن المنصات الرقمية في روتانا الخليجية وابتدر حديثه بمقدمة عن قناة روتانا خليجية، وقدم حمزة الغبيشي مدير تنظيم الاعلام المرئي والمسموع بهيئة الإعلام المرئي والمسموع في فرع مكة، رؤية الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع لتطوير ودعم قنوات اليوتيوب، ونظام الاعلام المرئي والمسموع وملاحظات الهيئة على قنوات اليوتيوب والحلول المقترحة، وشارك في الجلسة رامي دمنهوري مدير عام التسويق بمجموعة mbc ، متحدثا عن قناة شاهد ودوافع إنشائها والخط الزمني للقناة وتجربتها ومحتوى القناة وبيان لتوزيع المتابعين، وكيف استفاد شاهد من شبكات التواصل.

وبحثت الجلسة الثانية موضوع (منصة اليوتيوب: الابتكار طريق الوصول) وأدار الجلسة عبد الرحمن الحسين مقدم برنامج في قناة الاخبارية السعودية ، وتحدث فيصل السيف عن برنامج (تيك بيلز) متسائلا عن لماذا يوتيوب؟ وتناول أهمية البرنامج ومنفعته، كما تحدث علي الحميدي مقدم برنامج أشكل على قناة صباحي عن برنامج «أشكل» متناولا التحول المفاجئ من الاعلام التقليدي الى عاصفة من برامج الاعلام الجديد وتأثيره السريع وانتشاره واسهامه في ظهور قنوات متخصصة ذات راس مال وعمل احترافي، أما جواهر الحيدر صاحبة قناة حياتي سكر على اليوتيوب، فقد تحدثت عن قناة (حياتي سكر) متناولة البداية وأسباب انشاء القناة ومراحل العمل فيها وعمر القناة وعدد الحلقات والمتابعين والمشاهدات

وتناولت الجلسة الثالثة موضوع (منصة الانستغرام: القيمة الابداعية للمحتوى) وأدار الجلسة عبدالله المنقور الإعلامي بقناة العرب، وتحدث فيها تركي الضفيان، مؤسس حساب (مطعم)، والأستاذ محمد الرشيد الذي تحدث عن مشروع «وجبات 15 ثانية» مستعرضا فكرة الحساب ومسيرة الحساب، وقدمت الأستاذة نجود الحريقي صاحبة شخصية بخيتة، فكرة وشرح عن شخصية بخيتة الأهداف والنتائج والدروس، أما الأستاذة اسراء عسيري المتخصصة في الاعلام المرئي الرقمي، فقد تحدثت عن (انستغرام) متناولة البدايات قبل أربع سنوات موضحة هدف انستغرام وأدواته وآلياته وافرازاته. وفي ختام الملتقى تم استعرض ثلاث كيفيات رئيسة في صناعة الإعلام المرئي الرقمي، عبر مادة تثقيفية يقدمها مختصين من خلال تجربتهم، ومدة كل كيفية خمسة عشرة دقيقة، حيث قدم الكيفية الأولى فهد العتيبي عن كيف تنشئ قناة ناجحة في على اليوتيوب، وبدر الحمود تحدث في الكيفية الثانية عن كيف تنمي موهبتك في الاعلام الرقمي، وتحدث في الكيفية الثالثة تحدث سعد الخضيري عن كيف تسوق منتجاتك عبر الاعلام الرقمي.