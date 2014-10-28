المجتمع لن يختطفه «الغلو والتطرف» وواقعه شاهد على «الوعي» و«المنجزات»

أدار الندوة - د. أحمد الجميعة

قطع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني شوطاً كبيراً ومهماً في تعزيز ثقافة الحوار في المجتمع، وبناء شراكات مميزة مع مؤسساته، وتحويل الاختلاف إلى مشروع عمل نتواصل فيه بحثاً عن مصلحة المجموع وليس الأشخاص مهما كانت توجهاتهم ومواقفهم، وهو ما تحقق في كثير من اللقاءات الفكرية للمركز طوال العشر سنوات الماضية، وما يقتضيه الظرف الحالي من متغيرات ومغريات من التحول إلى استراتيجة عمل جديدة قائمة على التنفيذ العملي للتوصيات والقرارات، والمساهمة في تبني أنظمة وتشريعات تنبذ العنصرية والتعصب والكراهية.

وأظهرت أدبيات الحوار خلال السنوات الماضية أنه أفضل وسيلة لمواجهة مظاهر الغلو والتطرف في المجتمع، وبالتالي لن يعلو صوت التشدد على طاولة الحوار وهي تغذي منهج الوسطية والاعتدال، ولن يختطف المتشددون في أقوالهم وسلوكياتهم المجتمع وواقعه شاهد على الوعي والمنجزات، وأكثر من ذلك لن يجد التشدد نفسه إلاّ منعزلاً مرتبكاً عاجزاً عن المواجهة لمجتمع حسم أمره نحو الانفتاح المسؤول، والخروج إلى فضاء العالم الأول وهو أكثر استيعاباً للتطورات السياسية والأمنية المحيطة به، وأكثر تمسكاً بثوابته الدينية والوطنية من دون وصاية أحد. "ندوة الثلاثاء" تناقش هذا الأسبوع أهمية الحوار في الحد من مظاهر الغلو والتطرف في المجتمع.

ابن معمر: إستراتيجية جديدة لمركز الحوار الوطني تعتمد على تنسيق الجهود بين مؤسسات المجتمع والتنفيذ العملي للأفكار وسن التشريعات لنبذ العنصرية والتعصب والكراهية

مركز الحوار الوطني

في البداية تحدث الأستاذ "فيصل بن معمر" عن أبرز النتائج التي خلص إليها مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني في معالجة ظاهرة الغلو والتطرف في المجتمع، قائلاً: انطلقت رسالة الحوار عام 2003م الموافق 1424ه بمبادرة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حينما كان ولياً للعهد، مضيفاً أن رسالة الحوار تصب في صميم مكافحة الإرهاب والتطرف، مبيناً أن الحوار من الناحية الشرعية هو جزء من ديننا الإسلامي الحنيف بل ركن أساس، ذاكراً أن مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني يسعى إلى ترسيخ مبادئ الوسطية والاعتدال، وهذا هو المسار الذي نبحث عنه جميعنا في سبيل إيصال رسالتنا الدينية والتعليمية والثقافية والإعلامية، مشيراً إلى أن خادم الحرمين الشريفين عندما كان ولياً للعهد أدرك مبكراً حجم الانحراف والحياد عن مسيرة الوسطية والاعتدال في المملكة، رغم أنها تمتاز بقبلة المسلمين التي يتجه إليها أكثر من مليار وست مئة مليون مسلم بمعدل خمس مرات يومياً، ورؤية قيادتها الحكيمة والإنسانية، ووحدتها التي حصلت بعد ألف عام من العزلة - التي أسسها الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه -، والقوة الاقتصادية العظمى التي كسبناها، مما يحتم علينا أن يكون هذا المكان قدوة للجميع في أنحاء العالم بوسطيته واعتداله، ومعالجة ما يشبه الهوة الكبيرة بين التطورات المادية وبين ما حصل ثقافياً ومعنوياً في المجتمع.

وأضاف أن أسباب الغلو والتطرف في المملكة لا يجب أن نحملها ديننا؛ لأن رسالته واضحة، وتعاليمه ومبادئه أيضاً واضحة، مضيفاً أن المكانة الدينية والسياسية والاقتصادية للمملكة لا تحتمل الغلو ولا التحلل، مبيناً أنه ما يؤرقه كأمين لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني كيفية تعريف الوسطية وتحديدها، فالمتشدد أحياناً يرى بأنه وسطي، والمتحلل كذلك يرى أنه وسطي، ونحن هنا أمام نقطة تحتاج إلى بحث وتحليل أعمق.

وأشار إلى أن أهم الأركان التي يجب أن نناقشها في قضية بناء الوسطية والاعتدال ومكافحة الغلو والتطرف هو دور المسجد والمدرسة والأسرة، فالمسجد يوضح تعاليم الإسلام ورسالة الأئمة والدعاة، ونحن في بلاد الغرب نفاخر كثيراً أنه يوجد اجتماع في الإسلام لا يوجد مثله في أي برلمان عالمي، وهو اجتماع كل جمعة الذي تصل فيه درجة الانصات إلى مراحل متقدمة، حيث جاء في الحديث: "من مس الحصى فقد لغى"، ويعني ذلك أنه لا يوجد أي ديانة أو ثقافة أو أي نظام مدني يستطيع الوصول بالانصات إلى هذه الدرجة في الحضور والاستماع، مؤكداً على أهمية البحث في رسالة المسجد والخطاب الديني، مبيناً أن المدرسة لها دورها في مجال التربية التعليمية، وكذلك الأسرة التي تعد الركن الأساسي في تربيتنا، وربما المجتمعات الأخرى تختلف عنّا في مصادر التأثير، لكننا نعتقد أنه من الضروري التنسيق بين هذه الرسائل الثلاث رسالة المسجد، ورسالة الأسرة، ورسالة المدرسة من أجل أن نعزز دور الوسطية والاعتدال ونصل إلى الطريق السليم في مكافحة الغلو والتطرف.

د.فيصل حامد: المتشددون اختطفوا التعليم مبكراً وردة فعلنا لا تزال بطيئة..والأسرة هي الأهم!

إشكالية الوعي

وتداخل "أ. د. عبدالرحمن الزنيدي" معقباً على حديث الأستاذ "فيصل بن معمر"، موضحاً أن تقويم مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني يعتمد بالدرجة الأولى على قدرته على نشر ثقافة الوسطية والاعتدال مقابل الغلو والتطرف، مؤكداً على أن الاشكالية المجتمعية تجاه قضية التطرف كانت في الوعي، وتحديداً تجاه صورتين بارزتين، (الأولى) هي التطرف البيني، كون هذه الطوائف أو الجماعات تبدو جافية مستريبة كل منها من الآخر، ومن ثم كان مركز الحوار هو السبيل الذي دمج بينها، وحصل ذلك بشكل واضح في لقاءات الحوار الوطني الأولى، والصورة (الثانية) هي في اتجاه التطرف، وقد لا يكون حاضراً هذا المصطلح في ذلك الوقت لكنه في حقيقته هو المتعلق بقضايا ذات بُعد ديني أو سياسي، وكذلك بالوحدة الوطنية السياسية، مضيفاً أن المركز كان واعياً عندما كانت عناوين حواراته الأولى في قضية الغلو والاعتدال في مكة، والمرأة في المدينة المنورة، ونحن والآخر في أبها، مبيناً أن الأخيرة خرجت برؤية سميت "الرؤية الوطنية في نحن والآخر"، حيث مثّلت منطقاً وسطياً مبنياً على الإسلام والمصلحة الوطنية، بمعنى أنه كرّس الحالة الوسطية التي تتجافى عن قضية التطرف من هنا أو من هناك، لافتاً إلى أن مسار مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني كان واعياً لأهدافه ومبرمجا أعماله لتحقيق تلك الأهداف، وأهمها محاربة التطرف.

مركز للنخب!

وعلّق اللواء متقاعد "د. فيصل حامد" على حديث "فيصل بن معمر"، مؤكداً على الدور الإيجابي لمركز الحوار الوطني، وجهوده المميزة في مواجهة ظاهرة الغلو والتطرف، مبيناً أن مشكلة المركز هي أن جهوده غير واضحة أو ملموسة في المجتمع ومؤسساته، خاصة للشخص العادي، وبالتالي على المركز أن يعيد استراتيجيته على أساس مخاطبة كافة شرائح المجتمع وليس النخب الثقافية فيه.

توضيح وجهود

وتداخل "د. فهد السلطان" معقباً على حديث "د. فيصل حامد"، قائلاً إن المركز منذ تأسيسه كان من ضمن أولوياته مواجهة ظاهرة الغلو والتطرف، ونشر مفاهيم الحوار والوسطية والاعتدال، وكانت هذه الرؤية تمثّل أهم استراتيجياته في المجتمع، والدليل أن اللقاء الثاني للمركز عُقد في مكة المكرمة وناقش موضوع "الغلو والتطرف"، وبعد عشرة أعوام من ذلك اللقاء نعود الآن ونناقش هذا الموضوع في هذه الندوة بصورة أكثر تفصيلاً وتحديثاً، مضيفاً أنه أحضر التوصيات التي خرج بها لقاء مكة وكأنها تتحدث عن واقع اليوم، ولا تزال مهمة وممكن الإفادة منها، مشيراً إلى أنها شملت دعوة المؤسسات العلمية والشرعية للاتفاق على تحديد المفاهيم والمصطلحات ذات الصلة بالغلو مثل الإرهاب، وجماعة المسلمين، ودار الحرب، ودار السلام، والملاحظ أن هذه المصطلحات لا تزال ظاهرة موجودة أمامنا، كما أنها لا تزال عائمة وغير واضحة لجيل الشباب، ذاكراً أنه من التوصيات أيضاً الدعوة إلى تجديد الخطاب الديني بما يتناسب والمتغيرات المعاصرة في الفهم الواعي لأحوال العالم الخارجي والتعاطي معه بانفتاح ومتابعة وتفاعل، وكذلك التأكيد على رفض الفتوى الفردية في المسائل العامة التي تمس مصالح الأمة ومستقبليها مثل قضايا الحرب والسلم وأن يوكل ذلك للجهات المؤهلة للفتوى والارتقاء بمستوى أدائها وآليات عملها، إضافةً إلى ترسيخ مفاهيم الحوار في المجتمع السعودي وتربية الأجيال في المدارس والجامعات على ذلك، موضحاً أن من بين التوصيات تطوير مناهج التعليم في مختلف التخصصات على أيدي متخصصين بما يضمن إشاعة روح التسامح والوسطية، مُشدداً على أننا نحتاج بالفعل إلى إعادة تقديم تلك التوصيات مرة أخرى وإلى طرحها إلى المهتمين في المجال الإعلامي.

د.السلطان: تنظيم (20) لقاءً فكرياً في المناطق للحد من تأثير التطرّف على الوحدة الوطنية

وأضاف أن المركز أعلن عن إقامة أكثر من (20) لقاء فكرياً في جميع مناطق المملكة بعنوان "التطرّف وآثاره على الوحدة الوطنية"، كما تم مؤخراً تدشين برامج التدريب في أكاديمية الحوار التي تم اعتمادها من وزارة الخدمة المدنية، وهذا سيكون مشجعاً لكثير من شرائح المجتمع والموظفين بأن يلتحقوا بهذه البرامج التدريبية، مشيراً إلى أن المركز أقام تسعة لقاءات متخصصة منها موضوع الخطاب الثقافي السعودي، والتصنيف الفكري وآثاره على الوحدة الوطنية، وكذلك وسائل التواصل الحديثة وأثرها الاجتماعي والفكري، وهذه الموضوعات وغيرها تعزز من أهمية مراجعة الخطاب الديني، وإعادة تقويمه والاتفاق على مشتركات تجمعنا في تقديم هذا الخطاب سواء على مستوى الداخل أو على المستوى الدولي.

اختراق الفكر المتشدد

وأيد "د. فايز الشهري" ما ذكره "د. فهد السلطان"، مؤكداً على أن نشاطات مركز الحوار الوطني استطاعت أن تُشكّل أول اختراق للفكر المتشدد في المجتمع - الذي حاولنا أن نتحرك داخله بأكثر من صوت وأكثر من رؤية -، كما استطاع المركز أن يجمع التناقضات الفكرية تحت سقف واحد، وهي أول مرة في تاريخ المملكة تجتمع تلك التناقضات تحت مظلة رسمية يعبّر كل شخص من خلالها بشكل مؤسسي بديلاً عن الخلافات والتحزبات التي كانت للأسف الشديد وسيلة من وسائل دعم الغلو والتطرف داخل المجتمع.

تاريخ الظاهرة

وتناول اللواء متقاعد "د. فيصل حامد" تاريخ التطرف في المملكة، موضحاً أنه ظهر في السبعينيات من القرن الماضي الميلادي، وكانت هناك تحذيرات صدرت من مختصين وكتّاب عن أنشطة وأعمال كانت منافية للواقع الاجتماعي والسياسي والديني تحدث في المملكة، لكن للأسف لم يلتفت إليها أحد، ذاكراً أن ما كان يحدث في ذلك الوقت هو اختطاف المجتمع ومؤسساته، وتحديداً التعليم، مشيراً إلى أن ظاهرة التطرف ظهرت بشكل قوي بعد حرب الكويت، وحذر منها "د. غازي القصيبي" - رحمه الله -، وتعرض حينها إلى هجوم شرس، ثم جاءت أحداث 11 سبتمبر، وبدأنا العمل لمواجهة المشكة، ولكن كانت عبارة عن رد فعل؛ لعدم وجود التكاملية في توحيد الجهود التي يؤديها المركز مع المجتمعات الأخرى، خاصةً المؤسسات والجامعات، متسائلاً: ماذا عملت الجامعات والمدارس؟ ماذا صنعت الوزارات؟، ذاكراً تنامي ظاهرة التطرف في المجتمع كان متوقعاً؛ لأننا لم نعمل شيئاً، وأن ما تم عمله كان بطيئا جداً.

وعلّق الأستاذ "فيصل بن معمر" على ما ذكره "د. فيصل حامد" من أن نتوءات التطرف التي حدثت في أيام تشكيل الوحدة الوطنية كانت نتيجة طبيعية لصدمة الثقافة فقط.. لا أقل ولا أكثر، وربما أدت إلى بعض الافرازات، لكن الدولة استطاعت التعامل معها بحكمة، ذاكراً أن التطرف بدأ ينتشر إقليمياً بسبب "الثورة الخمينية"، خاصة عندما بدأ تصديرها، حيث كان مشروعاً خطيراً أدى إلى تأجيج التطرف على مستوى المذهب وعلى المستوى السياسي ولا يزال.

أسباب التطرف

وقال "د. فايز الشهري" إن هناك أسبابا كثيرة لنشأة التطرف، وقد لا تكون مجتمعية بشكل كامل وإلاّ لحكمنا على الجميع بالتطرف، خاصةً أن هناك من أرجعه إلى المناهج المدرسية وطريقة التربية، ذاكراً أنه بحسب المتابعة العلمية على مدى عشرة أعوام في هذا المجال؛ فإن هناك أسباباً عامة وخاصة لكل شخص متطرف، مؤكداً على أنه لا يرى التطرف ظاهرة مجتمعية كاملة؛ لأن وسائل التعبير عنه هي من ضخمته، ولكن التطرف حتماً جزءاً من حقائق المجتمع البشري، وإنكاره في مجتمعنا أو المجتمعات الأخرى يعد مشكلة، بل إنه جزء من تكوين المجتمع المعاصر خاصةً في أوروبا وأمريكا مع بدء الهجرات واختلاط الثقافات والأديان، حيث يبحث كل شخص عن هويته وذلك باتخاذ طريقة التطرف من خلال جانبين مهمين هما الجانب العرقي والديني.

وأكد "د. فهد السلطان" على أن مؤسسات التنشئة في المجتمع (الأسرة، المدرسة، المسجد، الإعلام) هي من تتحمل أسباب ظاهرة الغلو في المجتمع، وتحديداً أن هذه المؤسسات لم تعمل بشكل متكامل خلال الفترة الماضية، ذاكراً أن خطاب المسجد يختلف عن خطاب الإعلام كما يختلفان عن خطاب المدرسة، وهذا بلا شك أوجد نوعاً من الارباك لدى جيل الشباب والناشئة، مشيراً إلى أن عدم وجود هذه التكاملية والرؤية المشتركة التي تضم هذه الأطراف كانت من العوامل التي أدت إلى التطرف، مؤكداً على أن عدم وجود خطاب مشترك متكامل بين كل هذه المؤسسات قد يكون أحد العوامل المؤثرة، مُشدداً على أهمية وجود استراتيجية تجمع كل أطراف هذه المؤسسات مع بعض، وأن تكون لدينا رؤية مشتركة لأي مواطن نريد أن ينشأ في المستقبل، وأي قيم ومفاهيم نريد أن يحملها هذا الفرد.

تنوع فكري

وعلّق "د. فايز الشهري" على حديث "د. فهد السلطان"، موضحاً أن توحيد الخطاب الفكري لمحاربة التطرف لا يعني إلغاء التنوع؛ لأن التنوع الفكري يعد ثراءً للإنسان والمجتمع وثراء للدولة في عصر الحريات، متأسفاً أننا نجد بعض المؤسسات تتبنى خطاباً فكرياً واحداً وتريد الناس أن يفكروا بهذا المستوى وهذا غير صحيح، فالمطلوب أن أفكر بأكثر من طريقة لكن المنهج والهدف واحد، وتحديداً أن يكون المجتمع مسالماً ومطمئناً تتعايش مكوناته بشكل رائع.

وقال إن المملكة تحتاج إلى مشروع فكري، وهذا الاتهام والاتهام المتبادل سيؤدي بلا شك إلى تفريغ فكري من "أيديولوجية" تحتاجها الدولة، مبيناً أننا نحتاج إلى "أيديولوجية" ومشروع فكري بحيث يكون مشروع دولة ومجتمع معاً، ونحتاج إلى أن لا تكون هناك "ايديولوجيا" لأطراف وتيارات تناقض مشروع الوطن، ذاكراً أن الاختلاف صحي والخلاف هو الذي يؤدي إلى التناحر والصراع، لذلك نحن الآن نتناقص ونتبادل الاتهامات مع من يختلف معنا، وهذا غير صحيح فلا بد أن تسمع المختلف؛ لأن هدف الحوار أن تسمع المختلف وليس المتفق، حيث نجد كثيراً من المؤسسات حينما تقدم المناشط فهي تأتي بالمتفقين ويتحدثون مع بعضهم وينتهي الحوار إلى لا شيء!

وتداخل الأستاذ "فيصل بن معمر"، موضحاً أن المملكة لم تتأثر باستعمار، ولم تتأثر ب "أيديولوجيا" أحزاب وغيرها؛ لذلك نجد أن علاقة الدين بالسياسة واضحة وضوح الشمس في المملكة، وهي علاقة تكاملية، ذاكراً أن القضية لدينا هي قضية محسومة وتمنع التوجهات "الايديولوجية" المتطرفة التي تسعى إلى استخدام الدين من أجل الوصول إلى أهداف، مبيناً أنه في بدايات مهرجان الجنادرية قدمت مكتبة الملك عبدالعزيز مشروعاً فكرياً لتجديد الخطاب الديني ولم يقبل؛ لأنه غير مُستوعب خاصةً مع ذكر كلمة (تجديد)، إذ لم يكن المقصود مناقشة تجديد الثوابت لأنها واضحة وضوح الشمس، وإنما نتحدث عن المتغيرات التي ترتبط بالخطاب الديني والخطاب العصري الذي يحتاج إليه الشباب.

الأسرة مغيّبة!

وأكد اللواء متقاعد "د. فيصل حامد" على أنه لا يمكن أن نغيّر فكراً إلاّ بفكر، وتغيير الفكر لا يتم إلاّ عبر جيل أو جيلين، لكن ما نمر به من ظروف محلية واقليمية ودولية لا تسمح لنا أن نأخذ وقتاً لحسم مثل هذه القضايا، مُشدداً على ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة، مشيداً بما ذكره الأستاذ "فيصل بن معمر" عن أهمية دور المدرسة والأسرة والمسجد، وتحديداً الأسرة التي هي في حالة غياب تام، حيث لم تعمل شيئاً، مضيفاً أن الستة الأعوام الأولى من عمر الإنسان هي المهمة، لكن الأسرة مغيّبة لسبب أو لآخر، متسائلاً: لماذا ظاهرة الغلو والتطرف متنامية لدينا؟ مجيباً لأن كل ما نتحدث عنه عبارة عن عموميات، وإلى الآن لم نسمع اعترافاً صريحاً أن لدينا ظاهرة تطرف سواء كان دينياً أو فكرياً.

وعلّق "د. فايز الشهري"، قائلاً: "ظاهرة التطرف والغلو ليست بهذه التبسيط، حيث نجد الجيل الثالث من الفرنسيين وبريطانيا لم يدرسوا مناهج المملكة ويتلقوا العلوم الدينية من المنابر السعودية، وإنما عاشوا في مجتمعات حرة فكرياً واجتماعياً وسياسياً ومع ذلك فإنهم يشكلون نسبة مهمة من عناصر (داعش)، كذلك تونس تعد بلد الحريات الفردية والشخصية والخطاب الديني مغيّب بكافة أشكاله لمدة (40) عاماً ومع ذلك نجد حوالي ثلاثة آلاف شاب تونسي من الجيل الحالي ضمن عناصر (داعش)"، مضيفاً أنه لا يجب أن نقسو على مؤسساتنا، وأن نفرق بين من يصرخ ويزعج وبين من يصرخ ويتهم، وربما يستعدي، ويشتم، مشيراً إلى أنه لا يوجد لدينا شيء اسمه مؤسسة الأسرة، حتى نستطيع أن نتهمها ونضع عليها برنامج، وليس هناك وزارة اسمها وزارة الأسرة، وليست هناك مؤسسة اسمها مسجد، بل هناك خطباء على عدد من مساجد المملكة، لهذا إذا وضعنا الحلول والمشكلات تجاه الأسرة والمجتمع فلن نصل إلى حل!

رسالة ومتغيرات

وفي سؤال للزميل "د. أحمد الجميعة" عن مدى كفاية الجهود الذي بذلها مركز الحوار الوطني لمواجهة ظاهرة الغلو والتطرف؟ أجاب الأستاذ "فيصل بن معمر"، قائلاً: "عند تأسيس مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني اعتبر الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - ذلك انجازاً تاريخياً، وقد أجمع المحللون على أن إنشاء

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