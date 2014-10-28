متعب بن عبدالله دشن المدينة الجامعية لجامعة الملك سعود بالأحساء

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني عصر أمس (الاثنين) المدينة الجامعية لجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية في محافظة الاحساء.

وكان في استقبال سموه لمقر المدينة الجامعية صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن بدر بن سعود وكيل الحرس الوطني للقطاع الشرقي، وصاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الاحساء، ومعالي نائب رئيس الحرس الوطني عبدالمحسن بن عبدالعزيز التويجري، والدكتور عبداللطيف الفراضي مدير الجامعة، والدكتور أحمد العرفج مدير الشؤون الصحية للحرس الوطني بالقطاع الشرقي، وقادة وكبار ضباط الحرس الوطني، بعدها عزف السلام الملكي، بعدها أخذ سموه مقره في الحفل.

وزارة الحرس الوطني عازمة على دعم البيئة الأكاديمية للتعليم العالي في المملكة

وأكد الدكتور بندر بن عبدالمحسن القناوي مدير الجامعة أكد فخره ومنسوبي الجامعة والشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني بإنجاز المدينة الجامعية التي من غاياتها أن تخدم أبناء المنطقة الشرقية والوطن بشكل عام، عبر توفير بيئة أكاديمية نوعية تطبق أعلى الاشتراطات الدولية في التعليم الصحي المتخصص. ولفت إلى أن وجود سمو الأمير متعب بين أبنائه وبناته طلاب الجامعة لهو تجسيد للمنهج الذي غرسه قائد نهضتنا خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز –يحفظه الله– وتأكيد حرص قيادتنا الرشيدة على توفير كل مامن شأنه تحقيق النماء والتميز في الجانب العلمي والصحي والإنساني.

تعزيز المدن الطبية التابعة لوزارة الحرس أحد مكتسبات الوطن وتؤدي رسالتها المهنية والإنسانية

وبين أن المدينة الجامعية تقع على مساحة 642 ألف متر مربع، وتزخر بمنشآت أكاديمية تمتد على مساحة 132 ألف متر مربع وتتسع لأكثر من 3 آلاف طالب وطالبة، مشيراً إلى أنها تتألف من كليات العلوم الطبية التطبيقية بقسميها، وكلية التمريض وكلية العلوم والمهن الصحية، إضافة لاحتضانها عمادة للدراسات العليا المتخصص في الجانب الصحي، كما أن المدينة الجامعية مرتبطة بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية التابعة للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، كما أنها تضم فرع مركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية.

وقال الأمير متعب بن عبدالله: "يسرني أن أبارك لكم بالعام الهجري الجديد جعله الله عام خير ورخاء على هذا الوطن العزيز شعباً وقيادة، كما يسرني أن أكون معكم في هذا اليوم المبارك في أحساء الجود والتاريخ، لنعيش جميعاً فرحة افتتاح المدينة الجامعية لجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية في الاحساء، في إطار حرص وزارة الحرس الوطني على دعم البيئة الأكاديمية للتعليم العالي في المملكة وتنفيذاً لتوجيهات سيدي خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله، بإنشاء جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية في كل من الرياض والأحساء وجدة، لتقدم التعليم العالي المتخصص في هذا المجال الحيوي الهام، ولتحقيق رؤيته حفظه الله في إنشاء جامعة لصحة وطن".

خاطب الطلاب قائلاً: أنتظر تخرجكم وانخراطكم في خدمة وطنكم وأريد رؤيتكم تحملون أعلى الشهادات

وأضاف سموه: "ها نحن اليوم نشهد افتتاح المدينة الجامعية في الأحساء هذا الصرح الطبي الأكاديمي المتخصص الذي يهدف الى استمرار الاستثمار في أبناء وطننا الغالي وتوطين التخصصات الصحية بكفاءة من أبناء وبنات الوطن يتم تأهيلها بأعلى المستويات، ووفقاً لأعلى المعايير لتقديم الخدمات الصحية بهذه المنطقة العزيزة، ولتعزيز المدن الطبية التابعة لوزارة الحرس الوطني كمؤسسات صحية متكاملة تعد أحد مكتسبات الوطن وصروحه الشامخة وتؤدي رسالتها المهنية والإنسانية على أكمل وجه".

وقال: "ان قيادتنا الرشيدة حريصة كل الحرص على تعزيز حضور الإنسان السعودي كمحور أساسي في التنمية والبناء والتطوير، لهذا فهي تهيئ جميع الفرص لتكون بلادنا موطناً للعلم والمعرفة وبيئة حاضنة للإبداع والمبدعين. إنني لأؤكد لكم اعتزاز قيادتنا الرشيدة متمثلة بسيدي خادم الحرمين الشريفين، وسمو سيدي ولي عهده الأمين، وسمو سيدي ولي ولي عهده حفظهم الله جميعاً بهذه الجامعة الفتية وثقتهم الكبير في جميع منسوبيها لتحقيق غاياتها وأهدافها النبيلة.

وفي الختام قدم د. القناوي درع المدينة الجامعية هدية لسموه الكريم، بعدها قام سموه بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية مفتتحاً الجامعة، ثم سجل كلمة في سجل الجامعة،

بعدها تجول سموه على كليات الجامعة وأقسامها، واستمع إلى شرح من المسؤولين، وحرص سموه خلالها على تبادل الأحاديث مع أبنائه الطلاب، وقابل سموه تصفيق وترحيب الطلاب بتحية مماثلة وخاطبهم أنه ينتظر تخرجهم وانخراطهم في خدمة وطنهم وأكد حرصه على رؤيتهم وهم يحملون أعلى الشهادات، وخلال جولته على قاعات الدراسة شدد سموه على أبنائه على ضرورة الاستفادة من هذه المدينة الجامعية والتخرج منها لخدمة وطنهم، وقابل سموه رغبة أبنائه الطلاب بالتقاط صور "سيلفي" بالترحيب وبكل الحب ورحابة الصدر ومنح الجميع فرصة التصوير الشخصي مع سموه.

وكان الأمير متعب بن عبدالله وصل أمس إلى محافظة الأحساء، ضمن جولة سموه التفقدية على مرافق ووحدات الحرس الوطني بالقطاع الشرقي، حيث كان في استقبال سموه بمطار المحافظة الإقليمي صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن بدر بن سعود وكيل الحرس الوطني بالقطاع الشرقي، وصاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء، وصاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن محمد بن جلوي، ومعالي نائب وزير الحرس الوطني الأستاذ عبدالمحسن بن عبدالعزيز التويجري، ومعالي مدير جامعة الملك فيصل الدكتور عبدالعزيز الساعاتي، وأمين محافظة الأحساء المهندس عادل الملحم، ومعالي المستشار بمكتب وزير الحرس الوطني الفريق فيصل بن عبدالعزيز بن لبده، ومعالي رئيس الجهاز العسكري الفريق محمد بن خالد الناهض، ومدير شرطة الأحساء اللواء إبراهيم بن عوض القحطاني، ورؤساء الهيئات العسكرية، وقادة وحدات الحرس الوطني بالقطاع، وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين.

ومن المقرر أن يدشن خلال جولته التفقدية عددًا من المشروعات التنموية والتطويرية، التي تنفذها وزارة الحرس الوطني في القطاع الشرقي، ويتفقد سموه وحدات الحرس الوطني بالدمام، ولواء الأمير محمد بن عبدالرحمن للأمن الخاص، ويضع سموه خلالها حجر الأساس لمشروع المرافق العامة للإسكان بالدمام، إلى جانب تفقده أفواج الحرس الوطني في المنطقة.