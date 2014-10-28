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وصول فريق “Boney M” إلى شرم الشيخ لإحياء حفل يخصص دخله لصندوق “تحيا مصر”

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وصول فريق “Boney M” إلى شرم الشيخ لإحياء حفل يخصص دخله لصندوق “تحيا مصر” وصول فريق “Boney M” إلى شرم الشيخ لإحياء حفل يخصص دخله لصندوق “تحيا مصر”

“Boney M”

وصل إلى مطار شرم الشيخ الدولى فريق  ”Boney M” ليحيي حفل غنائي عالمي مساء اليوم الثلاثاء بمدينة شرم الشيخ المصرية .

ويحظي الفريق باهتمام كبير من الجمهور المتواجد في مدينة شرم الشيخ نظرًا لشعبيته الكبيرة وتاريخه الفني العريق والذي يعود لسبعينيات القرن الماضي، وسوف يقام الحفل الغنائى فى “SOHO Square” في إطار حملات دعم و تنشيط السياحة فى ويخصص دخل الحفل بالكامل لصالح صندوق تحيا مصر .

ويعد فريق  ”Boney M” من أشهر فرق موسيقي البوب العالمية وتأسست في منتصف السبعينيات بواسطة المنتج الألماني “فرانك فاريان” وتتكون حاليًا من “ليز ميتشيل، مارسيا باريت، مايزي وليامز، بوبي فاريل، ريجي تيسب” .

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