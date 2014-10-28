الاشتباه فى سيارة مفخخة أمام مستشفى طور سيناء تحمل ملصق يشبه شعارات “داعش”

اشتبهت أجهزة الأمن بطور سيناء فى سيارة حمراء اللواء تُركت أمام مستشفى طور سيناء منذ يومين بوجود متفجرات بها.

وفور بلاغ أفراد الشرطة المكلفة بحراسة المستشفى للواء حاتم أمين مدير أمن جنوب سيناء بالعثور على سيارة مفتوحة النوافذ حمراء اللون وبخلفها ملصق يشبه ملصقات تنظيم “داعش” والقاعدة.

وانتقلت إلى موقع السيارة مباحث طور سيناء وسيارة لكشف المفرقعات، وتبين من معاينة السيارة أنه لاتوجد بها أى مفرقعات وتم التحفظ على السيارة، وتحرير محضر بالواقعة والبحث والتحرى عن مالكها.

وصرح مصدر أمنى أن الملصق ليس ملصق لـ “داعش” وإنما يشبه تلك العلامات، مشيرًا إلى أنه تم الكشف ومعاينة السيارة وسوف يتم التحفظ عليها حتى التحرى عن مالكها.