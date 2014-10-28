محافظ أسوان يطلق اسم شهيد العريش على إحدى مدارس مدينة كوم امبو

أعلن محافظ أسوان مصطفى يسرى، عن تخصيص رحلتي عمره لوالد ووالدة الشهيد محمد خالد، ابن مدينة كوم امبو، أحد شهداء هجمات شمال سيناء الإرهابية، مع الموافقة على إطلاق اسمه على مدرسة كوم امبو الثانوية بنين، التي كان الشهيد طالبًا فيها أثناء دراسته في الثانوية العامة.

جاء ذلك أثناء تقديم محافظ أسوان واجب العزاء لأسرة المجند محمد خالد، الذي استشهد في الحادث الإرهابي في منطقة كرم القواديس بشمال سيناء مطلع الأسبوع الحالي.

وأكد مصطفى يسرى حرص المحافظة على الوقوف بجانب أسرة الشهيد، الذي قدم روحه الطاهرة فداء للوطن مع أرواح أعز الرجال من شهداء الواجب الوطني الأبرار، مشيرًا إلى أن أسوان شعبًا ومسؤولين وسياسيين وشعبيين تؤكد على وقوفها صفاً واحدًا مع الجيش والشرطة أمام أي محاولات من قوي الظلام والإرهاب تهدف لزعزعة الاستقرار والجبهة الداخلية.

فيما أكد والد الشهيد محمد خالد أنه على استعداد لتقديم روح ابنه الثاني عبدالرحمن، الطالب بجامعة الإسكندرية، فداء من أجل أن تبقى مصر قوية عزيزة مهما كانت محاولات الإرهاب الأسود لإضعافها وتخويف شعبها.

كما طالب والد الشهيد، الذي يعمل أخصائيًا اجتماعيًا بمدرسة الشيخ عبدالعاطي الابتدائية بإقليت، القوات المسلحة بسرعة القصاص لدم ابنه ودماء زملائه لتشفي غليل كل أسرة شهيد وأيضًا الشعب المصري كله من هؤلاء الجبناء الذين لن يستطيعوا أن ينالوا من عزيمتنا وإصرارنا للدفاع عن مقدرات وتراب وأمن مصرنا الغالية.