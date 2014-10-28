محافظ جنوب سيناء يقرر تدبير 2 مليون جنيه لاستكمال مسجد الصحابة بشرم الشيخ

قرر اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء تدبير 2 مليون جنيه لاستكمال مسجد الصحابة بشرم الشيخ من وزارة الاوقاف بالإضافة لانشاء محطة للطاقة الشمسية للمسجد ومنطقة “لاند سكيب”، مشيرًا إلى أن المسجد سوف يضم لمساجد الأوقاف.

جاء ذلك خلال جولة المحافظ سيرًا على الأقدام بمنطقة “الماركتو” برفقته اللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ لتفقد أعمال في شارع “شرم لييزيه” بمنطقة “الماركاتو” بشرم الشيخ والذي سيتم افتتاحه في نهاية الشهر الحالي .

وتم فتح الشارع للمشاة بعد توقف دام أكثر من 3 سنوات، كما تم إنارته وتقسيمه إلي ثلاث حارات منهم حارة للدرجات، تم تنفيذه بالجهود الذاتية، حيث قرر المحافظ افتتاح الشارع أخر الشهر الحالي وتكريم رجال الأعمال والمساهمين في تجميله .

وتفقد المحافظ حديقة 30 يونيه، حيث أمر بإقامة أماكن لعرض المنتجات البدوية بها للزائرين ورواد الحديقة، وطالب بتشديد إجراءات الأمان والدفاع المدني والحريق، وتشغيل المحلات بها لتكون متنفسًا بالمجان لأهالي شرم الشيخ.

وأمر المحافظ بضرورة الحفاظ على شكل المدينة ونظافتها والاهتمام بالمظهر الجمالي وعمل جداريات تتسم بالطابع البدوي للحفاظ على التراث البيئي .