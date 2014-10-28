فيديو.. «أديب»: هزيمة إخوان تونس في الانتخابات تعكس أن مصر كانت على حق

هنّأ الإعلامي عمرو أديب، الشعب التونسي بإتمام الانتخابات التشريعية بنجاح، والتي أفادت تقارير أولية بفوز حزب نداء تونس بأكثر من 80 مقعدًا في البرلمان الذي سيضم 217 نائبًا، مقابل 67 مقعدًا لحركة النهضة الإسلامية، قائلًا: «هزيمة ساحقة وضربة غير عادية للإخوان بتونس».

وأضاف «أديب»، خلال برنامجه «القاهرة اليوم»، على قناة «اليوم»، مساء الإثنين: «حزب نداء تونس يرأسه السبسي، وقدر الإخوان أن ينهزموا من اثنين الفرق بينهما نقطة، السبسى فى تونس والسيسى فى مصر»، لافتًا إلى أن هزيمة إخوان تونس تعكس أن مصر كانت على حق حينما لفظت تلك الجماعة، وأن المجتع لم يظلمهم.

وأوضح أن حزب «النهضة» التابع للإخوان بتونس انتهج نهج نظيره المصري وخرج يحتفل بالشوارع في محاولة خادعة لترويج فوزهم قبل إعلان النتائج الرسمية، ليخرج راشد الغنوشي، رئيس الحزب ويقر الهزيمة.