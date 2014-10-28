بالفيديو.. أحد شهداء تفجير سيناء يغني لمصر

عرض الإعلامي خالد صلاح، خلال برنامجه «آخر النهار» على قناة «النهار»، مساء اليوم، مقطع فيديو للمجند يوسف كامل، الذي استشهد في «حادث الشيخ زويد»، يغني فيه أغنية «يا عيون مصر الحزينة».

يذكر أن سيارة مفخخة يقودها انتحاري اقتحمت كمين كرم القواديس جنوب غرب مدينة الشيخ زويد، الجمعة الماضية، حيث وانفجرت محدثة دويا هائلًا ودخانًا كثيفًا، وعقب التفجير تحركت مدرعات الجيش من النقاط القريبة إلى موقع التفجير، وخلال ذلك استهدفت العناصر التكفيرية مدرعتين للجيش عن طريق عبوات ناسفة جرى زرعها بجوار الطريق الذي تسلكه المدرعات وهو طريق «الخروبة – كرم القواديس»، وأسفر الحادث عن استشهاد 30 من رجال القوات المسلحة وإصابة 33 آخرين.

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