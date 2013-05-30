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حارب السرطان بالشاي الأخضر

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حارب السرطان بالشاي الأخضر حارب السرطان بالشاي الأخضر

كتب : سارة سعيد منذ 45 دقيقة

الشاي الأخضر هو اختيار العديد من الأشخاص، الذين يفضلونه من أجل إنقاص الوزن، ولكن الفائدة الأكبر التي أثبتتها العديد من البحاث والدراسات هي أن الشاي الأخضر مفيد في الوقاية من سرطانات البروستاتا والبنكرياس والثدي والقولون والمستقيم والمرئ والمثانة والرئة والمعدة.

ويوضح الخبراء أن الشاي الأخضر ملئ بالمواد المضادة للأكسدة التي تعمل على منع تحور الخلايا وتنشيط المواد المسببة للسرطان، والحد من تكوين ونمو الأورام.

ونصحت الدراسات بشرب ما لا يقل عن 4 أكواب يوميا من أجل الوقاية من أخطار مرض السرطان.

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