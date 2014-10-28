مايا دياب: في حال تمّ الإتفاق مع "أكس فاكتور"سأكون في لجنة التحكيم

كشفت الفنانة مايا دياب عن حقيقة إنضمامها للجنة تحكيم برنامج إكتشاف المواهب "The X Factor" بموسمه الثاني، إذ أشارت إلى أنه ليس هناك أي شيء مؤكّد حتّى الآن، نافيةً ما قيل بأنها ستقدّم البرنامج، مؤكدّةً أنها عندما تقرر المشاركة في لجنة تحكيم البرنامج، ستعلن الخبر لكل الناس. وجاء إعلان مايا عن هذه المشاركة ضمن برنامج "بصراحة" مع الزميلة باتريسيا هاشم.

أمّا عن بقائها في محطة MTV، فردت مايا بالقول: "هلق أنا طايرة..." أي أنها في إجازة، وعن إمكانية أنّ يكون برنامجها "هيك منغي" قد توقّف لانه لم يعد يأتي بنسبة مشاهدة عالية، نفت مايا الأمر، مؤكدة أنّه ليس هناك أي قرار نهائي بتوقيفه أو بإستمراره للموسم الخامس، وأضافت "أنّه من النادر في عالمنا العربي أنّ يحصد أي برنامج نسبة المشاهدة الكبيرة التّي حصدها "هيك منغني"، وأنّ يتم شراؤه من قبل عدة محطات عربية ويعرض عليها في الوقت نفسه"، واعتبرت: "أنّ ما من نجاح في الحياة يبقى عالياً لهذه الدرجة ويستمر في نسبة المشاهدة نفسها ولكن هذا لا يعني فشل البرنامج إذ اعتاد الناس الناس عليه، لأن العادة تخفف من وقع الأمر ".

ورفضت مايا التّعليق على طلب مدير أعمالها من إدارة "أم تي في" سحب لقب "نجمة MTV" من حفل الأغنية الشرقية الذي نظّمته المحطة معتبرةً أنّ رأيها في الموضوع يحصر في مكتب السيد ميشال المر في "ام تي في".

وحول موضوع الديو الغنائي مع الفنان زياد الرحباني، أعلنت مايا أن التعاون قد تمّ والأغنية أصبحت معها وأنّ هادي شرارة هو الشاهد على كلامها، مشيرة إلى أنّ زياد هو قطعة من قلبها بسبب المحبة الكبيرة التي تكنّها له. وعمّا إذا كان هذا التّعامل مع زياد قد خدمها إعلامياً أو سبب لها المشاكل، ردّت بالقول: "لا ابداً. فتعاملي مع زياد الرحباني بدايته صداقتنا وهذا ما يهمني. فسواء حصل تعاون مهني بيننا أم لا، يكفيني هذه العلاقة والصداقة التي تجمعنا!"

في سياق آخر، وحول حصرها بإطار الإمرأة المثيرة علّقت مايا : "اولاً أنا أفتخر إنني امرأة مثيرة، وأعتقد أنها هدية وصِفة يعطينا إياها الله، ويقول لك هذه هدية أن تكوني امرأة جميلة لهذه الدرجة!" مؤكدة أنّ الناس استطاعوا مع الوقت من خلال اطلالاتها ومقابلاتها أنّ يكتشفوا ما إذا كانت امرأة ذكية ويستفاد من الكلام معها، أو فقط امرأة جميلة ومثيرة وفارغة.

وتعقيباً على هذا الكلام، أشارت مايا إلى أنّه حين ينجح أي شخص في عالمنا العربي يحاولون أنّ يجدوا له نقطة سلبية مستطردةً: "لاننا ومن خلال عقدنا النفسية نخاف من الاعتراف بنجاح الآخر، فنحاول التفتيش عن علله ونقاط ضعفه وليس على أقوى ما يجعله يلمع".

أما عن فيديو كليبها الجديد للأغنية العراقية "قاطفين"، أفصحت مايا أنّ فكرته جديدة وهو مختلف عن باقي الكليبات، ويتّسم بالبساطة وبروح فقدت في الكليبات المصورة على حد تعبيرها، فضلاً عن أنّها ستظهر فيه ولأول مرة بصورة ولوك مغايرين عن صورة الـ" Fashion Icon"، التي تعودنا أنّ نراها فيها، إضافة إلى أنّ نوع الأغنية جديد في عالمنا العربي، معلنةَ أن الأغنية هي من ألحان عادل العراقي وتوزيع هادي شرارة وقد تم تسجيلها في الستوديو الخاصّ به.

وعن مسلسل "الشهرة" الذي كان من المقرر أنّ تلعب بطولته إلى جانب النّجم المصري عمرو دياب، وقيل أنّ دورها ذهب إلى الفنانة المصرية بشرى، أشارت مايا إلى أنّ هناك عدة بطولات نسائية في المسلسل وأنّ الموضوع قد تأجّل والقرار النهائي لم يُحسم بعد.

وهنا توجّهت مايا بعتب على الصحافة والمواقع الالكترونية معتبرةً أنّ البعض أصبحوا ينسخون الأخبار عن غيرهم من دون التّدقيق بها والتأكد من صحتها، فيتم نشر المثير من الأخبار الكاذبة والخاطئة والتّي لا تمت للحقيقة بصلة مضيفةً: "ما حدا بيتأكد! ولا مرة حدا اتصل بي ليسألني ما إذا كان خبر ما صحيح أو لا ! لذلك أنا لا أبرر أو أصحّح، فليتصلوا بي وأنا أجيبهم ما إذا كانت القصة صحيحة أو لا ".

هذا وأعلنت دياب أنّ هناك مشاريع عديدة لشهر رمضان المُقبل، ولكنها لم تتخذ بعد قراراها النهائي، لأنها تحرص دائماً على أنّ تكون خطواتها ناجحة، لذلك يجب أنّ يكون قرارها منبثقاً عن قناعة أكيدة مئة بالمئة، وأنّ يناسب مخططاتها المهنية والمستقبلية، كما أعربت عن تعاطفها مع النّجمة هيفا وهبي بسبب إيقاف فيلمها "حلاوة روح" في مصر، منوهةً: "لأن الشخص لا يعمل ويتعب ليوقفوا له عمله بطريقة عبثية ولا يعرضوه..."

وشدّدت مايا على أنّ أمورها ومواضيعها العاطفية والشّخصية تعنيها وحدها فقط لا غير وأنّه أصبح لديها مناعة ضد إشاعة طلاقها ولا تحب أنّ ترد...

وعن موعد صدور ألبومها الجديد في الأسواق، أفصحت مايا دياب أنّه من المقرر أنّ يُطرح في أوائل شهر كانون الأول المقبل كموعد مبدئي، في حال أنهوا العمل على كل الأغاني في الوقت المحدّد وإلاّ يتأجّل إصداره إلى ما بعد الأعياد، موضحةً أنّها تتعاون فيه مع عدد من الشعراء والملحنين وأغلب الأغاني من توزيع هادي شرارة.

ورداً على سؤال بين أي محطة تختار اليوم MTV أو MBC، صرّحت مايا أنّ العرض الأهمّ والأفضل لها هو الذي ستأخذه.

وبين راغب علامة ورامي عياش أجابت أنّ كل حفلاتها المقبلة ستكون مع علامة معلنةً أنّ حفلها لليلة رأس السنة سيكون أيضاً معه في مصر، مضيفةً أنّ إحياءها حفلاً مع أحد الفنانين لا يعني أنّها على خلاف مع آخر، وحين سألتها باتريسيا إن كانت هذه آخر حفلة تحييها مع السوبرستار بعد مصالحته الحديثة مع هيفا، أجابت مايا:"اسألي راغب".

أما بين وائل كفوري وزياد الرحباني اختارت الإثنين قائلة : "الإثنان أحبهما كثيراً ولا يمكنني أنّ افرّق بينهما!" و بين هيفاء وإليسا، ردّت بالقول أنّه لا يمكن مقارنة هيفاء بإليسا لأن لكل منهما ستايلها المختلف، مضيفةً أنّها تستمع إلى أغاني كل منهما، وإلى كل اغنية جميلة لهما.

وبين برنامجي "هيك منغي" أو "اكس فاكتور" أي برنامج تختار، أجابت أنهما لا يتقارنا معلقةً: "ففي حال تم الاتفاق مع إدارة برنامج "أكس فاكتور"، ساكون في لجنة التّحكيم اما في "هيك منغني" فكنت أنا "هيك منغني"! فالفرق كبير جداً بينهما!".

وأخيراً بين الإثارة أو الذكاء، اختارت الإثنين معاً مشيرة إلى أنهما عندما يجتمعا يشكلان السّلاح الأقوى في وجه كل الحروب الموجودة اليوم، على حد تعبيرها.

من ناحية أخرى، تحدّثت مايا عن المصمم نيكولا جبران والمصمم باسيل سودا فقالت: "شهادتي بنيكولا مختلفة ومجروحة دائماً ونيكولا ما بينقهر ابداً من باسيل سودا ولا أنا اقوم بأمر كهذا لاغاظته ابداً، فباسيل سودا من المصممين القلائل الذين يملكون هذا الخط في الموضة، وعلاقتي به وما ارتديته وسأرتديه من تصاميمه مختلف كلياً عن نيكولا جبران! وأنا ونيكولا جبران اسمان مرتبطان دائماً سوياً".

وعمّا إذا كانت محطة الـ MTV فرضت استضافتها مع نيشان بسبب سوء التّفاهم الذي كان بينهما في تلك الفترة، نفت مايا الأمر، مؤكدةً أنّ المحطة لم تفرض اطلالتها معه، بل اختيارها لتكون ضيفة على البرنامج أتى من قبل نيشان أولاً وطوني سمعان والمحطة المصرية التّي كانت تعرض البرنامج ومن ثم الـ MTV، وبصدر رحب طبعاً على حد قولها.

وكانت هناك مداخلة من قبل الملحن والموزع هادي شرارة الذي تحدّث عن مايا مقيماً إياها على المستوى الفنّي والشخصي، فأكّد أنها ذكية جداً وأنها على الطريق الصحيح لتصبح نجمة كبيرة. ونوّه أنها تطوّرت وتقدمت كثيراً فنياً بين أول تعاون بينهما واليوم وأضاف: "هناك أشخاص يعملون فقط على شكلهم ولا يأبهون بالفن، أما مايا في الموضوع الفنّي فجدية جداً في عملها، ومايا تملك صوتاً مميزاً في المغنى وتجتهد وأنصحها أن تتمرن دائماً. وهي تعرف أن تختار أغنيات تليق بصوتها وأعتقد أنها بعد أغنية "يا نيالي" هي مايا مختلفة، فاستمعوا جيداً كيف غنتها تعرفون كيف ولماذا وصلت إلى هذه المرحلة ولماذا مع هادي شرارة تصل إلى هنا ولا تصل مع غيره !"

أما عن مشاركتها في برنامج "كوك ستوديو" ورفع هادي شرارة صوته وصراخه عليها حين كانت تغني الديو مع جايسون ديرولو، فأكدت مايا أنه لم يحصل أي خلاف بينهما وأنه لا يجب على المشاهدين أن يأخذوا الموضوع من الناحية السلبية مشددة أنها تربطها بهادي علاقة صداقة ومرح وضحك وأنهما بعيدان كل البعد عن المشاكل وأنها أخذت الموضوع بضحكة! وعمّا إذا كان كل الموضوع بروباغاندا إعلامية من أجل التّسويق للديو، قالت مايا: "ما حصل مباشرةً على الهواء هو الخلاف الحقيقي! هذا كل شيء وبالنسبة لي هذا يسمى اختلاف في الآراء وليس خلافاً! فأنا حين بدأنا بالتصوير قلت لهادي مباشرةً على الهواء أنا أثق بك لأني كنت خائفة من الأغنية ولكني أديتها".

وفي الختام، توجّهت مايا بكلمة لكل محبيها والفانز الذين يتابعونها مؤكدةً أنّ دعمهم ومحبتهم لها "ما بيتّمنوا" منوهة: "من السهل جداً في الحياة أن يولد الإنسان في عائلة ويكون لديه أخوة، فهذه نعمة مُنزلة من عند الله، ولكن من النادر جداً في الحياة أن يجد الشخص إخوة ليسوا إخوتك من والديك ويحبونك إلى هذه الدرجة، ويضّحون من أجلك ويهتمون بك إلى هذا الحدّ ومن دون مقابل"، معتبرةً أن: "فكلمة شكراً لا تليق بهم ولا تفيهم حقهم. المحبة هي كجسر بيني وبينهم فأنا أحبهم كثيراً ربما أكثر مما يحبونني وأفرح إنو عندن ياني بالدني..."

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