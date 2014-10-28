يسرا رئيسة لجنة التّحكيم الدولية فى مهرجان القاهرة

أعلنت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 36 اختيار النّجمة المصرية يسرا لرئاسة لجنة التّحكيم الدولية، لتكون أوّل شخصية مصرية تترأس اللجنة فى تاريخ المهرجان، الذي سيُقام من 9 إلى 18 تشرين الثاني/ نوفمبر2014.

أمّا أعضاء لجنة التّحكيم فهم 4 سينمائيين، و4 سنيمائيات من العالم العربي وآسيا وأفريقيا وأوروبا، من الخبراء في عالم الإخراج والسيناريو والإنتاج والتصوير والنقد، وهم: المخرج الصيني وانج زيا شواى، الذي يعرض المهرجان له أحدث أفلامه "فقد الذاكرة الحمراء"، والذي اشترك في مسابقة مهرجان فينيسيا هذا العام، والمخرج الأثيوبي هايلى جريما، أحد كبار مخرجي سينما في أفريقيا السمراء، والمنتجة الهولندية كورين فان إيجرت.

أما النقّاد فهم: اللبناني إبراهيم العريس، واليوناني الكسيس جريفاس، والمخرجة الفرنسية دومينيك كابريرا، وكاتبة السيناريو المصرية مريم نعوم، ومديرة التّصوير نانسي عبد الفتاح.

وتشاهد اللجنة الأفلام المشتركة في المسابقة، وعددها 16 فيلماً، بحضور الجمهور في المسرح الكبير بدار الأوبرا في القاهرة، بواقع فيلمين كلّ يوم، عند الساعة 12 ظهراً، والساعة 6 مساء، من 11 إلى 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2014.

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