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بالصور: بشرى ورد بـ"لوك جديد"

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بالصور: بشرى ورد بـ"لوك جديد" بالصور: بشرى ورد بـ"لوك جديد"

الثلاثاء 28-10-2014 01:35

استعداداً لفصل الشتاء، أطّلت الفنانة بشرى بلوك جديد، حيث نجح مصفف الشعر في إقناعها بتغيير لون شعرها من الفاتح إلى اللون البني.

وحرصت بشرى على معرفة رأي جمهورها في اللوك الجديد، عبر حسابها الخاص في موقع "إنستغرام"، حيث جاءت كلّ التعليقات إيجابية على اللوك الجديد، ممّا جعلها تشعر بالسّعادة، كما قامت بالتقاط صورة سيلفي مع فريق الصالون الذي اهتمّ بإطلالتها.

ومن أطرف التعليقات التي وردت لبشرى قمر على إنستغرام: "يا بشرى بس طلب بعد اذنك لو تنفخي شفافك بتصيري أحلى". ورداً على هذا الطلب، قامت إحدى معجبات بشرى بالرد قائلةً: "عسوووله بس اوعي تنفخي شفايفك ولا حاجه انتي كده مميزه بشكلك و باستايلك و كيوووووووووووت".

 

 

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