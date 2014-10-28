والد الشهيد «أبوغزالة» للسيسي: اضرب في المليان.. واعدم مرسي

طالب زكريا أبوغزالة، والد الملازم أول محمد أبوغزالة، أحد شهداء هجمات سيناء الإرهابية، الرئيس عبدالفتاح السيسي ووزير الدفاع، الفريق صدقي صبحي، بالقصاص الفوري لشهداء الهجمات و«الضرب في المليان» ضد «الكفرة الفجرة».

وقال «أبوغزالة»، في مداخلة مع الإعلامي جمال عنايت، مقدم برنامج «مساء جديد» على قناة التحرير مساء الإثنين: «نطالب الرئيس السيسي ووزير الدفاع بتجريف سيناء والتعامل مع الإرهابيين بدون رحمة ومحاكمة ويضرب في المليان، لا تحاكمهم اضرب في المليان على طول».

وأضاف:«عايزين ننمي بلادنا واقتصادنا ونحرر أنفسنا من الكفرة الفجرة».

وطالب بإعدام الرئيس المعزول محمد مرسي «البلطجي الجاسوس الخاين العميل» وقيادات جماعة الإخوان، معتبرًا أنهم متورطون في الهجمات الإرهابية.