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مهنسون صينيون يبتكرون مظلّة من الهواء تحمي من المطر

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مهنسون صينيون يبتكرون مظلّة من الهواء تحمي من المطر مهنسون صينيون يبتكرون مظلّة من الهواء تحمي من المطر

قام مهندسون ومصممون صينيون بجمع التبرعات على موقع المشروعات الصغيرة “Kickstarter” من أجل تنفيذ مشروع فريد من نوعه يقضي بابتكار مظلات تجعل من الهواء أداة للوقاية من الشتاء في حين تتيح لك التمتّع بالمشهد أمامك.

وتمكّن الفريق من تجميع مبلغ يفوق الـ 20 ألف يورو، وهو يتعدى المبلغ المطلوب الأساسي بـ 10000 نظراً لمميزات المشروع، ويوجد ثلاثة أشكال من هذه المظلّة: الأولى طولها 30 سنتمتراً وتزن 500 جرام، وتدوم بطاريتها لـ15 دقيقة، الثانية طولها 50 سنتمتراً وتزن 800 جرام فيما تدوم بطاريتها لـ 30 دقيقة والثالثة طولها 8 سنتمترات، إن جرت نتائج اختبارات المظلات بنجاح، ستحتاج إلى عشرة أشهر لتعدل قبل بيعها في الأسواق.

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