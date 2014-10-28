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بالفيديو.. الحكومة تقرر منح «المصرية للاتصالات» الرخصة الرابعة للمحمول

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بالفيديو.. الحكومة تقرر منح «المصرية للاتصالات» الرخصة الرابعة للمحمول بالفيديو.. الحكومة تقرر منح «المصرية للاتصالات» الرخصة الرابعة للمحمول

إبراهيم محلب

أكد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، على أن سوف تقوم بمنح الشركة المصرية للاتصالات الرخصة الرابعة للمحمول.

وأوضح “محلب” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مساء الخير”، مع الإعلامي محمد على خير، على فضائية “CBC 2″، مساء الإثنين، أن الحكومة اتخذت القرار بالشكل القانوني والذي يخدم المواطنين، وتابع ” حكومة لا يمكن الضغط عليها”.

وفي سياق آخر قال رئيس الوزراء، إن الإعلان عن حركة المحافظين، سوف تتم بعد الوصول لشخصيات تتمتع بالكفاءات لضمان العمل بالشكل الذي يرضى عنه المواطن.

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