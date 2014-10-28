بالفيديو.. الحكومة تقرر منح «المصرية للاتصالات» الرخصة الرابعة للمحمول

أكد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، على أن الحكومة سوف تقوم بمنح الشركة المصرية للاتصالات الرخصة الرابعة للمحمول.

وأوضح “محلب” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مساء الخير”، مع الإعلامي محمد على خير، على فضائية “CBC 2″، مساء الإثنين، أن الحكومة اتخذت القرار بالشكل القانوني والذي يخدم المواطنين، وتابع ” حكومة مصر لا يمكن الضغط عليها”.

وفي سياق آخر قال رئيس الوزراء، إن الإعلان عن حركة المحافظين، سوف تتم بعد الوصول لشخصيات تتمتع بالكفاءات لضمان العمل بالشكل الذي يرضى عنه المواطن.

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